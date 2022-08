Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: SGE-Legende Maik Franz würde Kostic nicht hinterhertrauern

Der ehemalige Publikumsliebling Maik Franz würde bei einem Abgang von Filip Kostic dem Frankfurt-Profi nicht hinterhertrauern. Real-Trainer Carlo Ancelotti warnt vor der Eintracht. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Start.

Eintracht Frankfurt, News: Franz spricht über Kostic-Gerüchte

Um Filip Kostic drehen sich in diesem Sommer zahlreiche Wechselgerüchte, Maik Franz ist sich aber sicher, dass Eintracht Frankfurt die eventuell entstehende Lücke in der Offensive schließen könnte. "So ist Profi-Fußball: Wenn ein Spieler geht, dann kommt ein neuer Spieler", so Franz im Podcast "Fever Pitch".

Warum er dem 29-Jährigen nicht hinterhertrauern würde, erklärt Franz so: "Der Klub hat viel für sein Image getan. Die Eintracht ist cool und spielt Champions League. Sie haben bewiesen, dass sie ein sehr gutes Scouting haben. Dann kommt eben ein anderer Spieler, der die Lücke füllt." Mittlerweile gebe es viele Spieler, die zur Eintracht wechseln wollen, meint Franz.

Gleichzeitig gab er aber auch zu: "Filip Kostic und Eintracht Frankfurt - das passt wie Arsch auf Eimer!" Der Serbe hatte mit sieben Treffern und 15 Vorlagen in der vergangenen Saison einen großen Anteil am Europa-League-Titel der Frankfurter. Mittlerweile wird er unter anderem mit Juventus Turin in Verbindung gebracht, auch West Ham soll interessiert sein.

© getty Filip Kostic wird mit einem Wechsel zu mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht.

Eintracht Frankfurt, News: Real-Trainer Ancelotti warnt

Nach dem Bundesliga-Start am Freitag gegen Bayern München (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) steht für Eintracht Frankfurt kommende Woche direkt das nächste Highlight auf dem Programm. Am Mittwoch wartet im UEFA Super Cup Champions-League-Sieger Real Madrid auf die SGE.

Laut Real-Trainer Carlo Ancelotti haben die Frankfurter sogar leichte Vorteile im Duell mit den Madrilenen. "Wir haben ein paar mehr Nachteile gegenüber der Eintracht, die früher in ihre Saison gestartet sind. Aber wir spielen, um zu gewinnen", sagte Ancelotti in einem Interview mit UEFA.com.

"Vergangene Saison hat die Eintracht etwas Besonderes erreicht, sie gehörten eigentlich nicht zu den Favoriten", führte der 63-Jährige weiter aus. "Sie haben großartige Spiele gemacht, gegen Barcelona im Camp Nou mit einer Kontertaktik gewonnen. Sie legen einen großen Fokus auf die Verteidigung und schnelles Umschaltspiel." Dennoch betonte Ancelotti, dass Real Madrid die Chance auf sechs Titel in der kommenden Saison habe und alle gewinnen möchte.

Eintracht Frankfurt: Vereinsikone optimistisch vor Saisonstart

Nicht nur in den Pokalwettbewerben, auch in der kommenden Bundesliga-Saison traut Vereinsikone Dragoslav Stepanovic Eintracht Frankfurt starke Leistungen zu. "Die Mannschaft hat die Europa League gewonnen, wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der 73-Jährige dem SID: "So ein erstes Spiel in Magdeburg hätte man in anderen Zeiten auch verlieren können. Aber die Mannschaft ist so gut bestückt. Ich hoffe, dass unser Trainer keine Kopfschmerzen kriegt, wen er aufstellen soll."

Selbst zum Start gegen Bayern München könne "alles passieren", führte er aus: "Ich wünsche mir ein 1:1, dass unsere Mannschaft langsam in die Bundesliga einsteigt. Später können wir noch mehr zeigen." Vor allem das 4:0 im DFB-Pokal gegen Magdeburg habe ihn begeistert. "Die waren so leichtfüßig und mit Lust und Laune dabei, dass ich direkt gesagt habe, ich gucke ein Spiel der 2000er in neuester Version", so Stepanovic.

