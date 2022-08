Das Topspiel am 1. Spieltag der Bundesliga bestreiten am heutigen Abend der BVB und Bayer Leverkusen. Wo Ihr das Spitzenspiel am Abend live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Begegnung, liefern wir Euch hier.

Im ersten Abendspiel der Saison empfängt der BVB heute Bayer Leverkusen. Welcher der beiden Champions-League-Teilnehmer verlässt den Platz heute als Sieger?

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstagabend, den 06. August, duellieren sich der BVB und Bayer Leverkusen am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23. Die Partien ist für 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angesetzt.

Sportlich verlief der Saisonauftakt für den BVB nach Maß. In der 1. Runde des DFB-Pokals bezwang das Team von Neu-Trainer Edin Terzic den TSV 1860 München souverän mit 3:0. Abseits des Platzes musste der BVB und Neuzugang Sebastian Haller jedoch eine Hiobsbotschaft verkraften: Sebastian Haller ist an Hodenkrebs erkrankt und wird dem BVB voraussichtlich mehrere Monate fehlen. Im Pokalspiel gegen 1860 München verletzte sich zudem Niklas Süle - der Neuzugang, der vom FC Bayern München gekommen ist, wird den Dortmundern einige Wochen fehlen. Schlägt der BVB Bayer Leverkusen heute trotzdem vor heimischen Publikum?

© getty Karim Adeyemi hat der BVB im Sommer neu verpflichtet.

Im Gegensatz zum BVB blamierte sich Bayer Leverkusen in der vergangenen Woche im DFB-Pokal. In der 1. Runde unterlag Leverkusen dem SV Elversberg mit 3:4. Trainer Gerardo Seoane kritisierte sein Team im Anschluss mit deutlichen Worten. Mit einer ähnlichen Leistung gegen den BVB, dürfte Bayer Leverkusen am heutigen Abend den Platz nicht als Sieger verlassen. Der Tabellendritte der vergangenen Saison wollte in diesem Jahr wieder oben angreifen. Heute muss Bayer Leverkusen erstmal eine Reaktion auf die Pokalniederlage zeigen.

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi

Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Bellarabi, Azmoun, Diaby - Schick

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Topspiel zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen seht Ihr heute Abend exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky. Eine Stunde vor Spielbeginn, um 17.30 Uhr, beginnt Sky heute mit den Vorberichten zu der Partie.

Live und in voller Länge seht Ihr die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga (HD, UHD) und auf Sky Sport Top Event. Ab 18.30 Uhr kommentiert das Abendspiel heute Wolff Fuss.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch als Kunden ebenfalls die Möglichkeit sein gesamtes Programm mit der Sky-Go-App im Livestream verfolgen. Alternativ könnt Ihr bei Sky das Angebot von WOW buchen und so das heutige Duell zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen im Livestream erleben.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 1. Spieltag, Bundesliga 2022/23

1. Spieltag, Bundesliga 2022/23 Begegnung: BVB vs. Bayer Leverkusen

BVB vs. Bayer Leverkusen Datum: 06. August

06. August Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Liveticker: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Hier auf SPOX verfolgen wir für Euch das Topspiel zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier findet ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 1. Spieltag: Duelle und Ergebnisse