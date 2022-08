BVB, News und Gerüchte: Flammt diese Liebe zum Juventus-Star wieder auf?

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Denis Zakaria. Der Mittelfeldspieler von Juventus stand schon einmal auf der Liste des BVB. Das gilt auch für David Raum, doch der Nationalspieler wechselte zu RB Leipzig und mit dem BVB wurde es auch wohl nie konkret. Niklas Süle dagegen wechselte zu den Borussen, steht aber in der Kritik. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerüchte: Erneutes Interesse an Denis Zakaria?

Denis Zakaria hat seit seinem Wechsel zu Juventus Turin im Winter ganz ordentlich geliefert. Nichts Wildes nach oben, nichts Wildes nach unten. Der Schweizer, für den Juventus acht Millionen Euro Ablöse an Borussia Mönchengladbach überwies, macht seine Aufgabe ordentlich und doch sucht Juventus auf der Position im Zentrum neue Spieler. Leandro Paredes ist das Wunschziel und auch dieser könnte sich einen Wechsel nach Turin wohl gut vorstellen.

In diesem Falle könnte man Zakaria wohl opfern, wenn ein Angebot kommt. Tuttosport berichtet, dass der BVB zu den Interessenten gehören könnte. Auch die AS Monaco und der AS Rom werden gehandelt. Schon vor seinem Wechsel in die Serie A gab es ein Dortmunder Interesse an Zakaria. Fraglich aber, ob der BVB jetzt wirklich Bedarf hat, zumal man mit Salih Özcan sogar einen zentralen Spieler neu bekommen hat, der noch gar nicht in Erscheinung getreten ist.

Mahmoud Dahoud musste bei der Last-Minute-Pleite gegen Werder Bremen verletzt ausgewechselt werden, eine längere Verletzungspause droht dem aber wohl nicht. "Die Schulter ist rausgesprungen, er konnte nicht mehr weitermachen", sagte BVB-Coach Edin Terzic nach dem Spiel. Dahoud erklärte der WAZ, dass er keine Schmerzen habe und auch hätte weiterspielen können.

BVB-Netzreaktionen: "Mentalität am Arsch" © getty 1/20 Trotz einer 2:0-Führung hat der BVB am 3. Bundesliga-Spieltag eine bittere 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen einstecken müssen. Demensprechend spottet das Netz über den Auftritt der Dortmunder. © Twitter 2/20 © Twitter 3/20 © Twitter 4/20 Ralf Wiegand (Journalist bei Süddeutsche Zeitung) © Twitter 5/20 © Twitter 6/20 © Twitter 7/20 © Twitter 8/20 © Twitter 9/20 © Twitter 10/20 Mare von den Benken (Kolumnistin bei der FAZ) © Twitter 11/20 © Twitter 12/20 © Twitter 13/20 © Twitter 14/20 © Twitter 15/20 Tobias Escher (Freier Journalist) © Twitter 16/20 © Twitter 17/20 © Twitter 18/20 © Twitter 19/20 © Twitter 20/20 Micky Beisenherz (TV-Autor und Moderator)

BVB, News: David Raum spricht über den BVB

David Raum schien im Sommer einer der Spieler zu sein, auf den Borussia Dortmund besonders scharf ist. Der Nationalspieler sollte die linke Seite neu beleben, über Verhandlungen wurde immer wieder berichtet. Zu einem Abschluss kam es nie, stattdessen wechselte Raum von 1899 Hoffenheim zu RB Leipzig.

Allerdings war das offenbar keine Entweder-Oder-Entscheidung, wie Raum im ausführlichen kicker-Interview erzählt. "Dortmund wurde schon sehr früh in den Medien genannt, da bestand fast noch gar kein Austausch", sagte der Linksfuß: "Und dieser Austausch zwischen dem Verein und meinen Beratern wurde auch nie wirklich heiß."

Raum gesteht aber ein: "Ich habe mir das natürlich angehört, ebenso wie ich mir andere Anfragen angehört habe. Aber letztlich hatte mich RB überzeugt und mir das Gefühl vermittelt, dass man mir vertraut."

BVB, News: Kritik nach Süle-Debüt

Niklas Süle feierte beim bitteren 2:3 des BVB gegen Werder Bremen nach Einwechslung sein Bundesliga-Debüt. Der Ex-Bayer war nach einer Verletzung, die er im DFB-Pokal beim Spiel gegen den TSV 1860 München erlitten hatte, in den ersten Partien der Saison ausgefallen. Just, nachdem er gegen Werder ins Spiel kam, drehten die Gäste das Spiel und gewannen.

Gekommen für Mats Hummels, sah Süle beim 3:2-Siegtreffer durch Oliver Burke zumindest nicht gut aus. Süle hatte im Antritt das Nachsehen, nachdem Mitchell Weiser den Steilpass gespielt hatte. Auch Sport1-Experte Stefan Effenberg sieht das so: "Ich bin der Meinung, dass Süle als linker Innenverteidiger den Ball sehr wohl blocken kann, wenn er da im richtigen Tempo hingeht."

Ähnlich sah es Friedhelm Funkel bei Sky90: "Der Pass, der vor dem 3:2 in die Tiefe gespielt wird, den muss Süle einfach ablaufen. Den muss er mit dem linken oder rechten Fuß abfangen. Danach hat auch Wolf noch die Möglichkeit, aber da vermisse ich die unbedingte Bereitschaft, diesen Schuss zu verhindern." Augsburg-Manager Stefan Reuter ergänzte: "Die Mentalitätsfrage würde ich noch nicht aufmachen, aber es sah für mich so aus, als hätte Süle noch nicht die optimale Verfassung."

