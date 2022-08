BVB, News und Gerüchte: Kapitän Marco Reus verteidigt Anthony Modeste

In einem Interview nach der historischen Niederlage gegen den SV Werder Bremen äußert sich BVB-Kapitän Marco Reus zu Anthony Modeste und weiteren Themen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Hier geht's zu den Neuigkeiten über den BVB vom vergangenen Tag.

BVB: Marco Reus verteidigt Anthony Modeste

BVB-Kapitän Marco Reus verteidigte in einem Interview seinen Sturmpartner Anthony Modeste. Im Gespräch mit t-online erklärte er, der Auftritt habe "nicht nur an Toni" gelegen. Bei der 2:3-Niederlage gegen den SV Werder Bremen sei man "im Gesamten spielerisch nicht gut aufgetreten." Die Borussia habe es nicht geschafft, Modeste ausreichend "ins Spiel einzubinden". Das müsse man nun nachbesprechen. "Das war jetzt für uns alle ein Schock", resümmiert Reus.

Bei der historischen Niederlage gegen Werder Bremen lief es für den BVB-Neuzugang erneut nicht gut. In den bisherigen zwei Spielen kam Modeste nur auf kombinierte 35 Ballaktionen. Dabei waren es gegen Werder selbst sogar nur deren zwölf. Neun Mal spielte er den Ball weiter, der kam jedoch nur sechs Mal beim Mitspieler an (67 Prozent). Gegen die Bremer gab er keinen einzigen Schuss ab und verlor sieben seiner acht geführten Zweikämpfe. Dazu funktionierte auch das Zusammenspiel mit den neuen Kollegen noch nicht: Drei Mal befand sich Modeste beim Zuspiel im Abseits.

BVB-Kapitän über Ansprüche. die eigene Spielweise und überstrapaziertes Glück

Im selben Interview sprach er zudem über die Niederlage selbst. Drei Gegentore in fünf Minuten - "das darf uns in dieser Art und Weise einfach nicht passieren", erklärte der Kapitän und erinnerte sich an die Champions League-Partie gegen den FC Malaga 2013, als der BVB selbst einen 1:2-Rückstand im Viertelfinale der Königsklasse noch in der Nachspielzeit drehen konnte. Reus selbst traf in der 90.+1 zum 2:2, ehe Felipe Santana eine Minute später das 3:2-Siegtor schoss.

Doch klar sei auch, dass man über "drei, vier Spiele spielerisch nicht überzeugt" habe. Den Dortmundern fehlten "ein bisschen die Automatismen", zieht der Kapitän ein Fazit über den Saisonstart. Auch die Verletzung von Mitspieler Mahmoud Dahoud habe ihnen geschadet: "Er ist für uns ein wichtiger Spieler, um Kontrolle über das Spiel zu bekommen und spielerisch Akzente zu setzen."

Die ersten beiden Spiele habe man auch das gewisse Glück gehabt. Das sei nun abhanden gekommen. "Jetzt wurden wir bestraft, weil wir das Glück ein bisschen überstrapaziert haben", sagte Reus. Jetzt müsse man sich "neu fangen", die Szenen im Team besprechen und "wieder Gas geben".

Bayern nicht Top 3, Wucher in Berlin: So viel kosten die Bundesliga-Trikots © getty 1/19 Am kommenden Freitag startet die Bundesliga in die neue Spiezeit. Die neuen Trikots der 18 Klubs stehen schon etwas länger fest, vor allem die Preise der einzelnen Jerseys unterscheiden sich aber teils deutlich. SPOX präsentiert das Trikot-Preis-Ranking. © getty 2/19 Platz 18 – FC AUGSBURG: 92,95 Euro | Ausrüster: Nike | Preis ohne Beflockung und Logo: 74,95 Euro © getty 3/19 Platz 17 – TSG HOFFENHEIM: 93,45 Euro | Ausrüster: Joma | Preis ohne Beflockung und Logo: 79,95 Euro © getty 4/19 Platz 16 – 1. FSV MAINZ 05: 95,05 Euro | Ausrüster: Kappa | Preis ohne Beflockung und Logo: 79,95 Euro © getty 5/19 Platz 15 – VFL BOCHUM: 96,85 Euro | Ausrüster: Mizuno | Preis ohne Beflockung und Logo: 79,95 Euro © getty 6/19 Platz 14 – 1. FC KÖLN: 97,40 Euro | Ausrüster: Hummel | Preis ohne Beflockung und Logo: 79,95 Euro © getty 7/19 Platz 13 – SC FREIBURG: 97,95 Euro | Ausrüster: Nike | Preis ohne Beflockung und Logo: 79,95 Euro © getty 8/19 Platz 12 – BAYER 04 LEVERKUSEN: 99,80 Euro | Ausrüster: Castore | Preis ohne Beflockung und Logo: 84,90 Euro © getty 9/19 Platz 11 – FC SCHALKE 04: 100,85 Euro | Ausrüster: Adidas | Preis ohne Beflockung und Logo: 85,95 Euro © getty 10/19 Platz 10 – VFL WOLFSBURG: 100,95 Euro | Ausrüster: Nike | Preis ohne Beflockung und Logo: 84,95 Euro © getty 11/19 Platz 9 – BORUSSIA DORTMUND: 101,97 Euro | Ausrüster: Puma | Preis ohne Beflockung und Logo: 84,99 Euro © getty 12/19 Platz 8 – BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 102,39 Euro | Ausrüster: Puma | Preis ohne Beflockung und Logo: 84,95 Euro © getty 13/19 Platz 7 – RB LEIPZIG: 102,90 Euro | Ausrüster: Nike | Preis ohne Beflockung und Logo: 89,95 Euro © getty 14/19 Platz 6 – VFB STUTTGART: 102,99 Euro | Ausrüster: Jako | Preis ohne Beflockung und Logo: 84,99 Euro © getty 15/19 Platz 5 – SV WERDER BREMEN: 104,95 Euro | Ausrüster: Umbro | Preis ohne Beflockung und Logo: 89,95 Euro © getty 16/19 Platz 4 – FC BAYERN MÜNCHEN: 104,95 Euro | Ausrüster: Adidas | Preis ohne Beflockung und Logo: 89,95 Euro © getty 17/19 Platz 3 – HERTHA BSC: 105,85 Euro | Ausrüster: Nike | Preis ohne Beflockung und Logo: 89,95 Euro © getty 18/19 Platz 2 – EINTRACHT FRANKFURT: 108,00 Euro | Ausrüster: Nike | Preis ohne Beflockung und Logo: 90,00 Euro © getty 19/19 Platz 1 – UNION BERLIN: 109,90 Euro | Ausrüster: Adidas | Preis ohne Beflockung und Logo: 89,95 Euro

BVB: Niederlage gegen Werder Bremen historisch für Europa

Eine Niederlage trotz Führung nach 88 Spielminuten ist ein historisches Ereignis - für die Bundesliga und für Europa. Das hat es laut der Bundesliga selbst in der deutschen Spitzenklasse in 7.221 Partien noch nie gegeben. Fünf Spiele konnten zu einem Unentschieden gerettet werden, die anderen 7.216 Spiele gewann das führende Team. Der Sieg des SV Werder Bremen stellt somit eine statistische Anomalie dar: Der erste Sieg dieser Situation nach über 7.000 Spielen. Damit macht man 0,01% der Spiele aus, bei denen seit Samstag das unterlegene Team siegreich war.

Doch auch in Europa ist es eine Neuheit. Laut ESPN-Statistiken gab es in den europäischen Top-5-Ligen in den letzten 13 Saisons ebenfalls keinen einzigen solcher Fälle. Von 8.529 Spielen gingen 18 noch in ein Unentschieden, die anderen 8.511 Partien gewann das führende Team. Diese Niederlage war gleich auf mehreren Ebenen absolut historisch.

© imago images Die enttäuschten BVB-Spieler nach der Last Minute-Niederlage gegen den SV Werder Bremen.

BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele