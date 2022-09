Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Den fünften Spieltag in der Bundesliga beenden heute Borussia Mönchengladbach und der 1. FSV Mainz 05. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach hat es am vergangenen Wochenende in der Bundesliga geschafft, dem FC Bayern München Punkte abzunehmen - als erste Mannschaft in dieser Saison. Zuhause in Mönchengladbach hielten die Fohlen dem ewigen Druck des Rekordmeisters stand und erkämpften sich ein 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften sind in der Liga noch ungeschlagen.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Bundesliga: Anstoß, Ort Spielstätte

Nicht ungeschlagen ist jedoch der heutige Gegner der Gladbacher, der 1. FSV Mainz 05. Nichtsdestotrotz liegen die Rheinland-Pfälzer in der Tabelle nur einen Punkt hinter der Borussia. Das Spiel der beiden ist das letzte des fünften Spieltags und wird heute (4. September) um 17.30 Uhr im Borussia-Park (Mönchengladbach) angepfiffen.

Davor treffen in der Bundesliga um 15.30 Uhr noch der FC Augsburg und Hertha BSC aufeinander.

© getty Borussia Mönchengladbach erkämpfte sich gegen den FC Bayern einen Punkt.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Gladbach gegen Mainz heute live und in voller Länge schauen will, kommt nicht um DAZN herum. Beim "Netflix des Sports" liegen nämlich die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse, weswegen die Partie heute dort zu sehen ist. Um 16.45 Uhr geht die Vorberichterstattung los. Im Rahmen der Übertragung setzt DAZN folgendes Personal ein:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Zum großen Fußball-Angebot von DAZN zählt neben der Bundesliga auch der Großteil der Champions League, die Serie A, League 1, Primera Division, Länderspiele sowie nationale Pokale.

Weitere Sportarten, die DAZN auf der Plattform anbietet, sind: Handball, Tennis, Radsport, Darts, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Kampfsport (MMA und Boxen), Wrestling und noch mehr.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine Alternative zur Übertragung auf DAZN bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. Tore, Elfmeter, Auswechslungen, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - Mainz 05

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 4. September 2022

4. September 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

