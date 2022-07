Testspiele: Götze mit Assist bei Frankfurt-Sieg

Mit Rio-Weltmeister Mario Götze als Einwechselspieler hat Eintracht Frankfurt den dritten Sieg im vierten Test eingefahren. Der Europa-League-Sieger setzte sich im Rahmen des Trainingslagers in Bad Wimsbach/Österreich gegen den italienischen Erstligisten FC Turin mit 3:1 (1:0) durch.

Almamy Toure brachte die Eintracht früh mit einem Traumtor in Führung (9.), Jasper Lindström erhöhte unmittelbar nach dem Seitenwechsel nach Vorlage von Götze (47.). Nach dem 3:0 durch Neuzugang Alario (63.) gelang Krisztofer Horvath (83.) noch der Anschluss.

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Frankfurter am 1. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Nur vier Tage später empfangen die Hessen dann freitags Rekordmeister Bayern München zum Eröffnungsspiel in der Liga.

Union Berlin hat seinen ersten Test im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gewonnen. Gegen den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis setzte sich das Team von Trainer Urs Fischer mit 1:0 (1:0) durch. Neuzugang Paul Seguin traf in der 37. Minute aus der Distanz.

In Neukirchen am Großvenediger traf Genki Haraguchi (55.) zudem den Pfosten. Schon am Samstag (15.15 Uhr) trifft Union im Dolomitenstadion Lienz auf Udinese Calcio.

Bundesliga: Testspiele am Freitag im Überblick