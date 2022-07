BVB und Co. schauen in die Röhre! David Raum steht vor Wechsel von Hoffenheim zu RB Leipzig

David Raum von der TSG Hoffenheim steht vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Der deutsche Nationalspieler weckte auch das Interesse aus der Premier League.

Wie Fabrizio Romano zuerst berichtete, steht ein Deal kurz vor dem Abschluss. Sport1 meldet, dass die Sachsen etwas unter 35 Millionen Euro für den Linksverteidiger auf den Tisch legen werden. Raum wurde zuletzt auch mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und auch Manchester United in Verbindung gebracht, den Zuschlag erhielten nun aber die Leipziger.

Der 24-Jährige war erst im vergangenen Sommer von der SpVgg Greuther Fürth nach Sinsheim gewechselt und stieg dort innerhalb kürzester Zeit zum Nationalspieler auf. Inzwischen hat der gebürtige Nürnberger bereits neun Länderspiele auf dem Buckel, für die Kraichgauer absolvierte Raum in einer Saison 32 Partien, in welchen er drei Tore schoss.

Raums Vertrag in Hoffenheim lief noch bis 2026, schon am Donnerstag nahm der Umworbene nicht mehr am Mannschaftstraining teil. In Leipzig wird sich Raum nun mit Angelino um den Platz auf der linken Außenbahn balgen, der 24-Jährige kann aber auch auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden.

Der Außenverteidiger gewann 2021 mit der deutschen U21 den Europameistertitel und stieg im gleichen Jahr mit Greuther Fürth in die Bundesliga auf. Für das Kleeblatt absolvierte Raum zwischen 2016 und 2021 94 Partien in der 2. Bundesliga und schoss dabei vier Tore.

© getty David Raum wechselt wohl zu RB Leipzig.

David Raum: Seine Statistiken