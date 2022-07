BVB, News und Gerüchte - Kehl: "Terzic gefordert" - Schlotterbeck gratuliert Wimbledon-Sensation Niemeier

Sebastian Kehl sieht Edin Terzic vor einer Herausforderung stehen. BVB-Neuzugang gratuliert der Wimbledon-Sensation Jule Niemeier. Die News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Kehl sieht Terzic gefordert

Der BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht Edin Terzic in seiner ersten Saison als Cheftrainer. "Jetzt wird er in einer neuen Rolle gefordert werden: Erstmalig ist er vom ersten Tag der Vorbereitung an Cheftrainer und hat die Zügel in der Hand", sagte Kehl dem kicker.

Die Verantwortlichen wollen ihren Coach aber auch nicht im Regen stehen lassen. "Dabei werden wir ihn so gut wie möglich unterstützen", versicherte Kehl.

Terzic war bereits als Interimstrainer in der Saison 20/21 für den BVB an der Seitenlinie.

Als Übergangslösung nach der Trennung von Lucien Favre gewann er mit Dortmund den DFB-Pokal und erreichte die Champions League. "Edin bringt hohe Qualität mit, fachlich wie menschlich", lobte Kehl den 39-Jährigen.

BVB, News: Schlotterbeck gratuliert Jule Niemeier

Jule Niemeier ist sensationell ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen. Das ist auch den BVB-Spielern nicht verborgen geblieben. "Ich habe eine Nachricht erhalten, dass mich Mats Hummels in seiner Story erwähnt hat, und ich habe tatsächlich auch eine Nachricht von Nico Schlotterbeck bekommen", sagte Niemeier nach ihrem Sieg.

Die 22-Jährige stammt aus Dortmund und ist Fan des BVB. "Als großer Dortmund-Fan musste ich schmunzeln, und es hat mich natürlich auch gefreut", sagte sie: "Vor dem Turnier hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier sitze und so viele Leute meinen Namen kennen. Das versuche ich nur zu genießen." Sie habe aber schon mitbekommen, dass ihr Erfolg "zu Hause bei Borussia Dortmund angekommen ist".

Schon am Mittwoch hatte der BVB bei Twitter gepostet: "Glückwunsch ans Dortmunder Mädel Jule Niemeier zum sensationellen Erreichen der 3. Runde in Wimbledon."

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht