BVB, News und Gerüchte: Transfer von Goncalo Ramos "äußerst unwahrscheinlich"

Borussia Dortmund kann sich eine Verpflichtung von Goncalo Ramos offenbar endgültig abschminken. Hans-Joachim Watzke erhält Lob aus Berlin. Und: Die Brasilianer der Schwarz-Gelben im Check. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Ramos-Transfer "äußerst unwahrscheinlich"

Am Samstag hat die portugiesische Zeitung Record vom Interesse des BVB an Goncalo Ramos von Benfica Lissabon berichtet.

Die Dortmunder seien demnach mit einem 20-Millionen-Euro-Angebot für den 21 Jahre alten Stürmer beim portugiesischen Spitzenklub abgeblitzt.

Nun schreibt Der Westen, dass ein Wechsel von Ramos nach Dortmund derzeit "äußerst unwahrscheinlich" sei. Der Youngster aus Olhao, der bei Benfica noch bis 2026 unter Vertrag steht, erzielte in der vergangenen Saison in 46 Pflichtspielen acht Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

BVB, News: Lob für Hans-Joachim Watzke

Der neue Hertha-Präsident Kay Bernstein hält große Stücke auf BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. "Aki Watzke in Dortmund, Ralf Minge in Halle oder auch Dirk Zingler von Union. Kurz gesagt: die Arbeiter", antwortete Bernstein in der Bild am Sonntag auf die Frage, welcher Klub-Boss ihm von den Ideen her am nächsten stehe.

Und weiter: "Aki Watzke ist ein Kind der Tribüne, da sehe und spüre ich die Liebe zum Sport. Die haben alle einen gewissen Wertekompass und eine authentische Nähe zum Verein, den Mitgliedern und Fans."

BVB, News: Zwei Spieler erhalten die Note 6

Zwölf Brasilianer kickten in der Geschichte des BVB bereits für die Schwarz-Gelben. SPOX hat sie alle aufgelistet, den Check gemacht und Noten vergeben. Thiago und Reinier schnitten dabei am schlechtesten ab - Note 6!

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht