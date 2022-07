Wimbledon, Tag 7: Außenseiterin Bouzkova erreicht Viertelfinale

Trotz der Niederlagen der zweifachen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova und der Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova darf eine Tschechin im All England Club auf den Titel hoffen.

Marie Bouzkova (23) zog durch das 7:5, 6:2 gegen die Französin Caroline Garcia erstmals in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein.

Dort trifft sie am Dienstag auf die an Position drei gesetzte Tunesierin Ons Jabeur, Siegerin des Vorbereitungsturniers in Berlin, oder Elise Mertens. Die Belgierin hatte in der dritten Runde Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber (Kiel) aus dem Turnier geworfen.

Zudem kämpfen am Sonntag die beiden noch verbliebenen deutschen Spielerinnen Tatjana Maria und Jule Niemeier um den Einzug ins Viertelfinale.

Bei den Herren sorgt das hitzige Duell zwischen Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas weiter für Schlagzeilen. Der Grieche Tsitsipas forderte nach seinem Aus in vier Sätzen Konsequenzen. Er verachtet ihn und den "Zirkus", den Kyrgios veranstaltet, meinte Tsitsipas. Nach einem denkwürdigen Drittrundenduell, das Züge eines Straßenkampfs, inklusive Pöbeleien und körperlicher Attacken annahm, sagte der Verlierer: "Er hat eine böse Seite - und wenn die rausbricht, dann kann er den Menschen um sich herum wirklich viel Leid und Schaden zufügen."

Wimbledon, Tag 7: Die Achtelfinal-Matches im Überblick

Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis 12.00 Uhr Marie Bouzkova (CZE) Caroline Garcia (FRA) 7:5, 6:2 14.00 Uhr Tatjana Maria (GER) Jelena Ostapenko (LAT/12) Liveticker 14.30 Uhr Heather Watson (GBR) Jule Niemeier (GER) Liveticker 17.30 Uhr* Elise Mertens (BEL/24) Ons Jabeur (TUN/3)

Herren:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 13.30 Uhr* David Goffin (BEL) Francis Tiafoe (FRA) 15.30 Uhr* Cameron Norrie (GRB/9) Tommy Paul (USA/30) 16.00 Uhr* Jannik Sinner (ITA/10) Carlos Alcaraz (ESP/5) 18.00 Uhr* Novak Djokovic (SRB/1) Tim van Rijthoven (NED) Liveticker

*geschätzter Beginn