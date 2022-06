Bundesliga, Testspiele: Mainz im Torrausch - auch Bochum fährt Sieg ein

Bundesligist FSV Mainz 05 ist am Samstag mit einem Kantersieg in die Sommervorbereitung gestartet. Auch der VfL Bochum gestaltete seinen ersten Test erfolgreich.

Mainz setzte sich in seinem ersten Testspiel beim Kreisoberligisten 1. FC Kiedrich in Geisenheim souverän mit 21:0 (7:0) durch.

Die Tore für die Mannschaft von Trainer Bo Svensson erzielten Marcus Ingvartsen (3), Marc Richter (2), Kaito Mizuta, Keanu Kraft, Danny Schmidt (5), Merveille Papela (3), Nelson Weiper (2), Ben Bobzien (2) und Edmilson Fernandes (2).

Bereits kommenden Samstag steht das nächste Testspiel gegen Wormatia Worms an. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Mainzer am 31. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Erzgebirge Aue. In der Bundesliga geht es für Mainz eine Woche später beim VfL Bochum los.

VfL Bochum: Neuzugang Hofmann feiert Torpremiere

Bochum gewann sein erstes Testspiel beim Regionalligisten Wuppertaler SV mit 2:0 (1:0). Neuzugang Philipp Hofmann erzielte schon in der fünften Minute sein erstes Tor im VfL-Dress, kurz vor Schluss legte Silvere Ganvoula (88.) nach. Hofmann war vom Zweitligisten Karlsruher SC nach Bochum gekommen.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Der VfL bestreitet sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison am 30. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Viktoria Berlin. In der Bundesliga geht es für Bochum eine Woche später gegen den FSV Mainz 05 los.