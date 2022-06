Lahm über Götze: "Strahlt Freude und Leichtigkeit aus"

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm freut sich enorm über die Rückkehr von Mario Götze in die Bundesliga.

"Er hat tolle Fähigkeiten und ist einer, dem man gerne beim Fußball zuschaut. Er strahlt eine Freude und Leichtigkeit aus", sagte der Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024 in Deutschland im Sky-Interview.

Götze, der an Lahms Seite 2014 in Rio Weltmeister geworden war und in der neuen Saison für Bundesligist Eintracht Frankfurt spielen wird, sei "ein exzellenter Fußballer. Jetzt freue ich mich, ihn regelmäßig in der Bundesliga zu sehen."

Lahm und Götze spielten von 2013 bis 2016 auch zusammen bei Bayern München. "Ich habe seinen Weg verfolgt auch bei Eindhoven, weil er eben ein Mannschaftskamerad von mir war und wir uns sehr gut verstanden haben", so Lahm: "Ich war immer dran und habe geschaut, wie es läuft und habe mich wirklich gefreut, dass er in Eindhoven wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat." Götze war unter der Woche von der PSV Eindhoven nach Frankfurt gegangen.