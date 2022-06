VfB Stuttgart: Atakan Karazor bleibt auf Ibiza in Untersuchungshaft

Der Stuttgarter Mittelfeldspieler Atakan Karazor (25) muss auf Ibiza offenbar vorerst weiter in Untersuchungshaft bleiben. Der 25-Jährige war dort vor einigen Tagen festgenommen worden.

Die Sprecherin der Justizbehörde der Balearen, Agnes Antich, erklärte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass ihr kein Haftprüfungstermin bekannt sei.

Zur Identität der beiden sich in Haft befindenden Verdächtigen könne sie keine Angaben machen, so Antich weiter. Der VfB Stuttgart hatte allerdings am Samstag bereits in einer knappen Pressemitteilung bestätigt, dass sich Karazor auf Ibiza in Haft befindet.

Karazor bestreitet jede strafbare Handlung. Der 25-Jährige steht seit Juli 2019 beim VfB unter Vertrag, im Mai war sein Kontrakt bis 2026 verlängert worden.