Die Bundesliga-Saison 2021/22 liegt nun schon seit einigen Wochen hinter uns. Höchste Zeit also, einen ersten Blick auf die Übertragungslage der kommenden Spielzeit 2022/23 zu werfen. SPOX klärt auf.

Seit einigen Jahren ist die Übertragungslage der einzelnen Fußballwettbewerbe eine schwierige Angelegenheit. So teilten sich in der letzten Saison gleich sieben Anbieter die Rechte aller Spiele. Wollte man allein alle Begegnungen der ersten Bundesliga sehen, so musste man in Besitz der Abonnements von Sky und DAZN sein.

Doch wie gestaltet sich die Sache in der kommenden Saison? Gibt es erneut Verschiebungen im Übertragungskosmos? SPOX gibt die Antworten.

Bundesliga, Übertragung in der Saison 2022/23: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

In der abgelaufenen Saison sahen Kundinnen und Kunden vom Pay-TV-Unternehmen Sky alle Samstagsspiele der Bundesliga. Dabei stellte die Firma neben den Übertragungen zu allen Einzelspielen auch die legendäre Konferenz zur Verfügung. Wie Sky bereits 2021 verkündete, würde eben jenes Programm auch in zukünftig Teil des hauseignen Portfolios bleiben. Bis einschließlich der Saison 2024/25 wird sich also hinsichtlich dieser Partien erstmal nichts ändern.

Ähnlich sieht es bei DAZN aus. Der Streaminganbieter wird auch in der nächsten Saison wieder für alle weiteren Matches verantwortlich sein. Gemeint sind damit alle Bundesliga-Duelle an den Tagen Freitag und Sonntag. Wie es um die Folgejahre bestellt ist, ist derzeit noch unklar.

Bundesliga-Star an der Spitze: U20-Spieler mit der größten Erfahrung © getty 1/32 Das Internationale Zentrum für Sportstudien CIES hat ein Ranking mit den U20-Spielern der Saison 2021/22, welche am meisten Erfahrung gesammelt haben, aufgestellt. © getty 2/32 Das Ranking wurde nach der Methode des Erfahrungskapitals erstellt, bei der die in offiziellen Spielen absolvierten Minuten und das sportliche Niveau berücksichtigt werden. SPOX präsentiert die Top 30 des Rankings. © getty 3/32 Platz 30 – LUCAS GOURNA-DOUATH (AS St-Etienne): 18 Jahre, 1449 Pflichtspielminuten © getty 4/32 Platz 29 – JUAN IGNACIO NARDONI (CA Union): 19 Jahre, 1240 Pflichtspielminuten © getty 5/32 Platz 28 – CARLOS ALCARAZ (Racing Club): 19 Jahre, 1205 Pflichtspielminuten © getty 6/32 Platz 27 – ELYE WAHI (Montpellier HSC): 19 Jahre, 1304 Pflichtspielminuten © getty 7/32 Platz 26 – TIAGO TOMAS (VfB Stuttgart): 19 Jahre, 1174 Pflichtspielminuten © getty 8/32 Platz 25 – RODRIGO GOMES (SC Braga): 18 Jahre, 1301 Pflichtspielminuten © getty 9/32 Platz 24 – DOGAN ALEMDAR (Stade Rennes): 19 Jahre, 1290 Pflichtspielminuten © getty 10/32 Platz 23 – OCTAVIAN POPESCU (FCSB): 19 Jahre, 1629 Pflichtspielminuten © getty 11/32 Platz 22 – JULIO ENCISO (Club Libertad): 18 Jahre, 1516 Pflichtspielminuten © getty 12/32 Platz 21 – SANTIAGO SIMON (River Plate): 19 Jahre, 1165 Pflichtspielminuten © getty 13/32 Platz 20 – ARSEN ZAKHARYAN (Dinamo Moskau): 19 Jahre, 1324 Pflichtspielminuten © getty 14/32 Platz 19 – ARNAU MARTINEZ (FC Girona): 19 Jahre, 1773 Pflichtspielminuten © getty 15/32 Platz 18 – YAN COUTO (SC Braga): 19 Jahre, 1357 Pflichtspielminuten © getty 16/32 Platz 17 – MALO GUSTO (Olympique Lyon): 19 Jahre, 1276 Pflichtspielminuten © getty 17/32 Platz 16 – JUAN DAVID MOSQUERA (Independiente Medellin): 19 Jahre, 1757 Pflichtspielminuten © getty 18/32 Platz 15 – MARCOS LEONARDO (FC Santos): 19 Jahre, 1767 Pflichtspielminuten © getty 19/32 Platz 14 – MARTIN VITIK (Sparta Prag): 19 Jahre, 1784 Pflichtspielminuten © getty 20/32 Platz 13 – AARON HICKEY (FC BOLOGNA): 19 Jahre, 1428 Pflichtspielminuten © getty 21/32 Platz 12 – ADAM HLOZEK (Sparta Prag): 19 Jahre, 1779 Pflichtspielminuten © getty 22/32 Platz 11 – ILAIX MORIBA (FC Valencia): 19 Jahre, 1388 Pflichtspielminuten © getty 23/32 Platz 10 – DESTINY UDOGIE (Udinese Calcio): 19 Jahre, 1585 Pflichtspielminuten © getty 24/32 Platz 9 – YUNUS MUSAH (FC Valencia): 19 Jahre, 1469 Pflichtspielminuten © getty 25/32 Platz 8 – JAMAL MUSIALA (FC Bayern München): 19 Jahre, 1161 Pflichtspielminuten © getty 26/32 Platz 7 – FABIO CARVALHO (FC Fulham): 19 Jahre, 2360 Pflichtspielminuten © getty 27/32 Platz 6 – EDUARDO CAMAVINGA (Real Madrid): 19 Jahre, 1164 Pflichtspielminuten © getty 28/32 Platz 5 – NUNO MENDES (Paris Saint-Germain): 19 Jahre, 1543 Pflichtspielminuten © getty 29/32 Platz 4 – CASTELLO LUKEBA (Olympique Lyon): 19 Jahre, 2051 Pflichtspielminuten © getty 30/32 Platz 3 – PEDRI (FC Barcelona): 19 Jahre, 1500 Pflichtspielminuten © getty 31/32 Platz 2 – GAVI (FC Barcelona): 17 Jahre, 1716 Pflichtspielminuten © getty 32/32 Platz 1 – JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund): 18 Jahre, 1895 Pflichtspielminuten

Bundesliga, Übertragung in der Saison 2022/23: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - Weitere Infos zu DAZN

Bundesliga, Übertragung in der Saison 2022/23: DAZN und Sky im Vergleich

DAZN und Sky werden sich also auch in der kommenden Saison wieder alle Bundesligarechte teilen. Im folgenden geben wir Euch einen Überblick über alle relevanten Details.

Bundesliga, Übertragung in der Saison 2022/23: Die Eckdaten

Der genaue Spielplan der kommenden Saison steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Es wird aber erwartet, dass die DFL jenen in den kommenden Wochen veröffentlichen wird.

1. Spieltag: 5. bis 7. August 2022

5. bis 7. August 2022 15. Spieltag: 11. bis 13. November 2022

11. bis 13. November 2022 Winterpause: 14. November 2022 bis 19. Januar 2023

14. November 2022 bis 19. Januar 2023 16. Spieltag: 20. bis 22. Januar 2023

20. bis 22. Januar 2023 34. Spieltag: 27. Mai 2023

© imago images / Poolfoto Auch im kommenden Jahr wird die Bundesliga bei DAZN und Sky zu sehen sein.

Bundesliga, Übertragung in der Saison 2022/23: Die Bundesligasieger der Geschichte