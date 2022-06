Nach der Saison ist vor der Saison! Erst vor wenigen Wochen endete die Saison für RB Leipzig äußerst erfolgreich mit dem Gewinn des DFB-Pokals. Nun steht für Leipzig bald schon die Vorbereitung für die kommende Saison an. Hier liefern wir Euch alle Informationen zum Sommerfahrplan von RB Leipzig.

RB Leipzig kann auf eine erfolgreiche Saison 2021/22 zurückblicken. Neben der erneuten Qualifikation für die Champions League sorgt vor allem der DFB-Pokalsieg für große Freude in Leipzig. Zeit sich auf den Lorbeeren der vergangenen Saison auszuruhen haben die Profis von RB jedoch nicht. Die Vorbereitung für die kommende Saison steht vor der Tür.

RB Leipzig, Sommerfahrplan: Termine, Testspiele, Trainingsstart

Die Sommerpause endet für das Team von Domenico Tedesco am 27. Juni. An dem Tag startet das Training für die Profis am Cottaweg in Leipzig, dem Trainingszentrum von RB. Wenig Zeit zur Erholung bedeutet das vor allem für die Nationalspieler von RB Leipzig. Ganze 16 Profis sind vor dem Trainingsstart für ihre Nationalmannschaften im Einsatz, mit Benjamin Henrichs und Lukas Klostermann auch zwei Spieler des DFB.

Am 10. Juli startet für die Mannschaft von Domenico Tedesco das einwöchige Trainingslager. In Aigen im Ennstal in der Steiermark siedelt sich RB Leipzig in diesem Jahr zur Saisonvorbereitung an. Schon in den vergangenen Jahren reiste RB zum Trainingslager nach Österreich, die kleine Gemeinde im Bezirk Liezen bedeutet für Leipzig jedoch Neuland. Im Trainingslager in Aigen wird RB auch ein Testspiel abhalten, der Gegner der Roten Bullen steht jedoch noch nicht fest.

Das Highlight der Saisonvorbereitung dürfte das Testspiel am 21. Juli gegen den FC Liverpool sein. Das Duell gegen den Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison wird ein echter Härtetest vor dem Saisonauftakt.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet RB Leipzig am Samstag, den 30. Juli, gegen den FC Bayern München. Der DFB-Pokalsieger RB Leipzig kämpft gegen den Meister aus München um den ersten offiziellen Titel der Saison, den DFL-Supercup. Eine Woche später steht dann der Ligaauftakt für die Roten Bullen auf dem Programm. Aufgrund der Terminierung des Supercups muss RB Leipzig in der 1. Runde des DFB-Pokals erst am 30. August gegen Teutonia 05 Ottensen antreten.

27. Juni: Trainingsstart

Trainingsstart 10. bis 17. Juli: Trainingslager im Aigen (Österreich)

Trainingslager im Aigen (Österreich) 21. Juli: Testspiel: RB Leipzig vs. FC Liverpool

RB Leipzig vs. FC Liverpool 30. Juli: Supercup, RB Leipzig vs. FC Bayern München

Supercup, RB Leipzig vs. FC Bayern München 05. August: Liga-Auftakt

Liga-Auftakt 30. August: 1. Runde DFB-Pokal, Teutonia 05 Ottensen vs. RB Leipzig

RB Leipzig: Die vergangenen Saisons im Überblick

RB Leipzig feierte in den vergangenen Jahren schon einige Erfolge in der Bundesliga, Champions League und nicht zuletzt im DFB-Pokal, und das obwohl das Team aus dem Osten Deutschlands erst seit der Saison 2016/17 in der Bundesliga spielt. Das liegt unter anderem an dem Hohen Budget der Leipziger, das von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz bereitgestellt wird.

© getty Domenico Tedesco ist erst seit Dezember 2021 Trainer in Leipzig. Mit RB gewann er auf Anhieb den DFB-Pokal.

Das Konzept von RB Leipzig ist jedoch alles andere als unumstritten. Schon seit Jahren gibt es Kritik von Seiten der Fans, aber auch von den Liga-Konkurrenten. Der DFB-Pokal-Triumph in der vergangenen Saison hat die Kritik an RB Leipzig wieder lauter werden lassen. In der Bundesliga ist RB dennoch zu einem Topklub aufgestiegen, der bislang immer um die Europapokal Plätze mitgekämpft hat.