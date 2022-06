Wegen Kritik am FC Bayern: Lothar Matthäus berichtet von Uli Hoeneß' Wut-Anrufen

Lothar Matthäus hat verraten, dass er regelmäßige Wut-Anrufe von Uli Hoeneß erhält. Der Grund: Seine Aussagen über den FC Bayern als Sky-Experte.

"Wenn am Sonntagmorgen das Telefon klingelt und da anonym steht, dann kann das nur Uli sein", sagte Matthäus bei einem Fußballtalk mit Sky-Kollege Ricardo Basile: "Weil er hat ja Samstagabend das Spiel verfolgt, das ich als Experte begleitet habe. Und wenn die Bayern dann verloren haben, dann schimpft er erst mal fünf Minuten."

"Da komme ich nicht zu Wort, da redet nur Uli Hoeneß. Das ist unglaublich", erzählte der Weltmeister von 1990 weiter: "Er schimpft und schimpft. Und wenn Uli Hoeneß die Luft ausgeht, sagst du: 'Uli, kann ich auch mal was dazu sagen?' Dann geht es noch mal eine Minute weiter und irgendwann kommst du zum Gespräch. Nach 15, 20 Minuten sagt er: 'Komm doch mal am Tegernsee vorbei und lass uns ein Glas Wein trinken.'"

Wenn der FC Bayern schlecht spielt, könne er den Rekordmeister nun einmal nicht loben, sagte Matthäus. Ohnehin fühlt sich der 61-Jährige in seiner Kritik bestätigt, was er beispielsweise an den Transfers von Marcel Sabitzer, Marc Roca, Bouna Sarr oder Jann-Fiete Arp festmacht.

"Jetzt sollen alle weg, obwohl sie noch gültige Verträge haben. Also, irgendwo waren meine Aussagen der letzten zwei Jahre angebracht. Sie reagieren ja im Endeffekt so und geben mir damit ja eigentlich recht", so Matthäus.

Matthäus trug zwischen 1984 und 1988 sowie von 1992 bis 2000 das Trikot des FC Bayern. Während dieser Zeit war Hoeneß der Manager der Münchner.