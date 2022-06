BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund angeblich an Gianluca Scamacca interessiert

Der BVB soll Interesse an Gianluca Scamacca von US Sassuolo haben. Oliver Bierhoff mahnt Dortmund-Neuzugang Karim Adeyemi zu Geduld. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Hier findet Ihr die BVB-News und -Gerüchte vom Vortag.

BVB, Gerücht: Gianluca Scamacca ein Kandidat im Sturm?

Laut des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio (48) soll Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Gianluca Scamacca interessiert sein. Der Stürmer steht aktuell bei US Sassuolo unter Vertrag. Auch PSG und der FC Arsenal sollen am italienischen Nationalspieler dran sein.

Scamacca erzielte in der vergangenen Serie-A-Saison in 36 Einsätzen 16 Tore und war damit bester Schütze seiner Mannschaft.

Der 23-Jährige, 1,95 Meter groß, verlängerte jedoch erst im April seinen Vertrag bei Sassuolo bis 2026. Sein Marktwert liegt bei rund 30 Millionen Euro.

BVB, News: Bierhoff über BVB-Neuzugang Karim Adeyemi

BVB-Neuzugang Karim Adeyemi musste in der deutschen Nationalmannschaft zuletzt zweimal in Folge zuschauen: Bei den Spielen in der Nations League gegen Italien (1:1) und England (1:1) kam er nicht zum Einsatz.

Diesen Umstand ordnete Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff nun auf einer Pressekonferenz ein: "Er wird ein wichtiger Nationalspieler sein. Er hat natürlich gerade auch im Angriff große Konkurrenz, gegen die er sich durchsetzen muss. Er muss akzeptieren, dass er seit kurzem dabei ist", sagte Bierhoff.

Bierhoff glaubt dazu, dass Adeyemi von seinem Wechsel nach Dortmund profitieren werde: "Es ist eine tolle Entscheidung, dass er nach Dortmund geht. Er hat große Qualitäten, ist sehr schnell und stark im Abschluss. Er wird er für uns ein wichtiger Spieler sein, aber auch Geduld haben müssen."

BVB, News: Dortmund hat neuen Trainer in der U17

Der langjährige U17-Trainer Sebastian Geppert wird künftig erneut Co-Trainer der Profis unter Edin Terzic. Daher sah sich der BVB gezwungen, den Cheftrainerposten der eigenen U17 neu zu bekleiden.

Künftig werden die Bundesliga-B-Junioren von Karsten Gorges trainiert. Dieser ist seit 2017 im Verein und coachte zuletzt die U16 in der Westfalenliga.

Die Borussia wird jedoch die Trainer in der U16 und U17 künftig rotieren. Im jährlichen Wechsel wird sich Gorges mit Marco Lehmann abwechseln, der nun mit dem Großteil seiner bisherigen U15-Truppe zur U16 geht.

"Wir eröffnen damit zwei unserer eigenen Trainer-Talente die Möglichkeit, auf dieser Ebene zu arbeiten und sich weiter zu entwickeln. Grundlage ist die Wertschätzung der von beiden in den letzten Jahren geleisteten hervorragenden Arbeit", sagte BVB-Nachwuchschef Lars Ricken.

© getty Die TSG Hoffenheim soll Interesse an Dan-Axel Zagadou haben.

BVB, News: Das bekommt Dortmund für Steffen Tigges

Bereits im vergangenen Sommer war der 1. FC Köln an Steffen Tigges interessiert, damals scheiterte ein Wechsel am Veto von Ex-BVB-Trainer Marco Rose. Nun wird es in diesem Jahr klappen, Tigges' Transfer in die Domstadt steht unmittelbar bevor.

Dabei wird es sich um einen festen Wechsel handeln, ein Leihgeschäft ist nicht vorgesehen. Laut Ruhr Nachrichten erhält der BVB für den Stürmer zwischen zwei und drei Millionen Euro.

BVB, News: Hoffenheim an Dan-Axel Zagadou interessiert

Nach fünf Jahren in Dortmund hat Dan-Axel Zagadou keinen neuen Vertrag mehr bekommen und muss sich daher nach einem neuen Verein umgucken.

Als Interessent für den zweikampfstarken Innenverteidiger bringt der kicker die TSG Hoffenheim ins Spiel, die in der abgelaufenen Spielzeit 60 Tore in der Liga kassierte. Zagadou bringt die Erfahrung von 92 Pflichtspielen für den BVB mit und wäre ablösefrei.

© SPOX Laurent Busser verlässt den FC Bayern Richtung BVB.

BVB, Transfer: Laurent Busser wird Scout in Dortmund

Es ist bereits seit einigen Tagen klar: Der FC Bayern München verliert mit Laurent Busser aller Voraussicht nach einen wichtigen Experten an Borussia Dortmund. Wie schwer der Verlust des Entdeckers von Kingsley Coman die Münchener treffen wird und was ihn zu einem der besten seiner Zunft machte, erklärt Busser-Kenner Jonas Boldt bei SPOX und GOAL. Hier geht es zum ausführlichen Text!

BVB: Der aktuelle Kader für die Saison 2022/23