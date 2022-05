Heute ist es soweit, Hertha BSC und der Hamburger SV spielen in der Relegation um den Einzug in die Bundesliga. Wer die Begegnung zeigt, verrät SPOX.

Dass in der Relegation Hertha BSC und der HSV aufeinandertreffen, hat sich erst kurz vor dem Ende der jeweils letzten Spieltage entschieden. Hertha war im Grunde schon zurück in der ersten Liga, da hat im Parallelspiel der VfB Stuttgart in der Nachspielzeit den für die Schwaben rettenden Treffer geschossen. Hamburg machte es ebenfalls knapp, der HSV versenkte erst in den letzten 15 Minuten die entscheidenden Tore in Richtung Relegation.

Wer das Rennen macht, entscheidet sich in zwei Begegnungen. Das Hinspiel wird am heutigen Donnerstag im Olympiastadion in Berlin ausgetragen, das Rückspiel steigt dann ein paar Tage später am 23. Mai im Hamburger Volksparkstadion.

Ihr möchtet wissen, wer die Relegation zwischen Hertha BSC und dem HSV im TV und Livestream zeigt / überträgt? In diesem Artikel bekommt Ihr die Antwort.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV im TV und Livestream

Wenn Ihr die Relegation heute live und in voller Länge sehen möchtet, habt Ihr Glück: es gibt nämlich kostenlose Möglichkeiten im TV und Livestream. Welche das sind, findet Ihr hier.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV im Free-TV

Wie schon im vergangenen Jahr zeichnet Sat.1 für die Relegation verantwortlich. Bereits um 19.30, also volle 60 Minuten vor Spielbeginn, geht es dort mit den Vorberichten los. Vor Ort sind für Euch Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss, sowie Andrea Kaiser und Matthias Killing.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Sky besaß schon während der regulären Saison die Übertragungsrechte an vielen Bundesligaspielen sowie der 2. Bundesliga, er zeigt also auch die Relegation zwischen Hertha und dem HSV. Hier geht es nicht ganz so früh los, eine halbe Stunde vor Anstoß könnt Ihr zu Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 schalten.

© getty Hertha BSC muss sich für den Klassenerhalt noch in der Relegation gegen den HSV bewähren.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. HSV im Livestream

Beide Sender bieten darüber hinaus auch Livestreams zur Begegnung an. Wie schon im TV zeigt Sat.1 das Hinspiel auch online kostenfrei. Dafür könnt Ihr zwischen drei Seiten wählen, nämlich ran.de, JOYN+ und sat1.de.

Sky ist auch im Stream nur gegen einen Preis empfangbar. SkyGo ist für alle unter Euch mit einem Abo mehrkostenfrei, das SkyTicket funktioniert auch ganz flexibel ohne Abo.

Hertha BSC vs. HSV, Übertragung: Relegation zur Bundesliga heute im Liveticker

Wie bei allen Bundesligaspielen sind auch wir von SPOX natürlich mit von der Partie und tickern alle Aktionen live mit.

Hier geht's zum Liveticker der Relegation zwischen Hertha BSC und dem HSV.

Bundesliga Relegation, Hertha BSC vs. HSV: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hertha BSC - HSV

Hertha BSC - HSV Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: Relegation

Relegation Datum: 19. Mai 2022

19. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Olympiastadion (Berlin) TV: Sky, Sat.1

Livestream: Sky Go, Sky Ticket, ran.de

Liveticker: SPOX

Bundesliga, Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre

Betrachtet man die jüngere Vergangenheit, nimmt die Alte Dame heute die Favoritenrolle ein. Von zehn Partien seit dem Jahr 2012 haben acht die Bundesligisten gewonnen. Nur zweimal setzte sich der Zweitligist durch.