Heute steht die Entscheidung in der Relegation zwischen dem HSV und Hertha BSC an. Doch wer zeigt die Partie heute live im Free-TV? Wir liefern Euch alle Informationen zu der Übertragung des Relegations-Rückspiels und erklären Euch wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Duell um einen Platz in der Bundesliga zwischen dem HSV und Hertha BSC steht heute das Rückspiel auf dem Programm. Und Bundesligist Hertha BSC steht mit dem Rücken zur Wand! Denn der HSV konnte das Relegations-Hinspiel mit 1:0 gewinnen. Schießt sich der HSV heute im heimischen Volksparkstadion zum Aufstieg oder gelingt dem Team von Felix Magath doch noch der Klassenerhalt?

Relegation: HSV gegen Hertha BSC heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Das Relegations-Rückspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC beginnt am heutigen Montagabend, den 23. Mai, um 20.30 Uhr. Als Austragungsort für die Partie dient heute das Volksparkstadion in Hamburg, der Heimspielstätte des HSV.

Hertha BSC steht heute eine äußerst schwierige Aufgabe bevor. Das Hinspiel verlor die Alte Dame mit 0:1 gegen den HSV. Hertha BSC muss heute also gewinnen, wenn sie in der nächsten Saison weiterhin erstklassig spielen wollen. Eine weitere Leistung wie im Hinspiel darf sich das Team von Feix Magath nicht erlauben. Bei der 0:1-Niederlage im Olympiastadion in Berlin war der HSV die bessere Mannschaft, auch wenn der Siegtreffer durchaus glücklich fiel. Ein 0:1-Rückstand ist eine große Hypothek, eine Vorentscheidung ist das Hinspiel-Ergebnis aber noch lange nicht - der Hertha bleiben noch 90 Minuten um die Klasse zu halten.

Die vergangen Wochen hätten für den HSV kaum besser laufen können. Noch vor wenigen Wochen schien die Mannschaft von Tim Walter raus aus dem Aufstiegsrennen. Durch einen furiosen Endspurt schaffte es Hamburg letztendlich in die Relegation. Fünf Pflichtspiele in Folge hat der HSV nun schon gewonnen. Nun reicht den Rothosen schon ein Unentschieden um nach vier Saisons in der 2. Bundesliga wieder in die erste Liga Aufzusteigen. Kann das Team von Tim Walter heute vor heimischen Publikum den Aufstieg perfekt machen?

Relegation: HSV gegen Hertha BSC heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel Hertha BSC: Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Stark, Boateng, S. Serdar, Mittelstädt - Belfodil, Jovetic

Relegation: HSV gegen Hertha BSC heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream

Das Relegations-Rückspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC zeigen heute gleich zwei Sender live im TV und Livestream. Sat 1 zeigt sich für die Übertragung des Spiels im Free-TV zuständig, im Pay-TV seht Ihr die Partie heute auf Sky.

Relegation: HSV gegen Hertha BSC heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr auf Sat 1 die Übertragung des Spiel zwischen dem HSV und Hertha BSC heute live und in voller Länge ab 19.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr kommentiert die Partie Wolff-Christoph Fuss für den Privatsender.

Sky beginnt mit den Vorberichten des Relegations-Hinspiels am heutigen Abend ab 20.00 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr dann die Begegnung live und vollumfänglich im Pay-TV.

© getty Felix Magath steht gegen seinen Ex-Verein mit dem Rücken zur Wand.

Relegation: HSV gegen Hertha BSC heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream könnt Ihr das Duell zwischen dem HSV und Hertha BSC Berlin heute ebenfalls verfolgen. Auf ran.de und in der ran-App findet Ihr den kostenlosen Livestream von Sat 1.

Ebenfalls live und in voller Länge seht Ihr als Sky-Kunden das Relegations-Spiel mit der Sky Go-App oder dem Sky Ticket, welches Ihr kostenpflichtig bei Sky buchen könnt.

Relegation: HSV gegen Hertha BSC heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Relegation

Relegation Spiel: HSV vs. Hertha BSC

HSV vs. Hertha BSC Datum: 23. Mai

23. Mai Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Übertragung im TV: Sat 1, Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: ran.de, ran-App, Sky Go-App, Sky Ticket

Übertragung im Liveticker: SPOX

Relegation: HSV gegen Hertha BSC heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel live im TV und Livestream - Die Partie im Liveticker

Ihr wollt die Partie zwischen dem HSV und Hertha BSC heute Abend lieber im Liveticker verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wie verfolgen für Euch die komplette Begegnung in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

