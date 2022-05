Im Relegations-Hinspiel empfängt Hertha BSC am heutigen Abend den HSV. Doch wer überträgt die Partie heute im Free-TV? Wir liefern Euch alle Informationen zu der Übertragung des Duells im TV und Livestream.

Mit Hertha BSC und dem HSV kämpfen in der Relegation zwei Traditionsteams um einen Platz in der Bundesliga. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams beginnt am heutigen Donnerstag, den 19. Mai, um 20.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Am letzten Spieltag der Bundesliga hatte Hertha BSC die Möglichkeit, aus eigener Kraft den Klassenerhalt sicherzustellen. Einen Punkt gegen den BVB benötigte dafür das Team von Felix Magath. Am Ende verlor die Hertha die Partie jedoch und im Parallelspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln gewannen die Stuttgarter und verdrängten die Hertha auf dem 16. Tabellenplatz. Hertha-Trainer Felix Magath trifft in der Relegation mit seinem Team nun auf eine ganz besonderen Klub: seinen Ex-Verein, den Hamburger SV.

Der HSV schieb vor wenigen Wochen nicht mehr viel mit dem Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga zu tun zu haben. Das Team von Tim Walter nutzte jedoch die Patzer der Konkurrenz und konnte sich durch einen starken Schlussspurt in der Liga den dritten Tabellenplatz sichern. Für den HSV ist die Relegation in diesem Jahr nach 2014 und 2015 schon die dritte seit der Neueinführung 2009. Diese beiden Duelle gegen Greuther Fürth und den Karlsruher SC konnte der HSV damals als Erstligist für sich entscheiden. Nun kämpfen die Hamburger als Zweitligist jedoch um den Aufstieg und befinden sich damit in der Außenseiterrolle: Nur drei Teams konnten seit der Neueinführung der Relegation den Bundesligisten schlagen und schlussendlich den Aufstieg schaffen.

Relegation: Hertha BSC gegen HSV heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream

Gleich zwei Sender zeigen das Relegations-Duell zwischen Hertha BSC und dem HSV heute live im TV und Livestream. Sat 1 zeigt die Partie live im Free-TV. Zudem überträgt Sky das Spiel am heutigen Abend im Pay-TV.

Relegation: Hertha BSC gegen HSV heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr heute das Relegations-Hinspiel zwischen Hertha BSC und dem HSV live und in voller Länge ab 19.30 Uhr auf Sat 1. Der Privatsender besitzt im Free-TV die Übertragungsrechte aller Relegationsspiele in dieser Saison. Ab 20.30 Uhr kommentiert Wolff-Christoph Fuss die Partie für Sat 1.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt Ihr das Duell zwischen Hertha BSC und dem HSV ebenfalls live und vollumfänglich verfolgen. Im Pay-TV seht Ihr dort die Übertragung von Sky ab 20.00 Uhr.

© getty Robert Glatzel ist der Erfolgsgarant beim HSV. In dieser Saison erzielte der Stürmer 22 Treffer in der 2. Bundesliga.

Relegation: Hertha BSC gegen HSV heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sat 1 bietet Euch gleich zwei Optionen, die Begegnung zwischen der Hertha und dem HSV live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Das geht zum einen über die ran-Website oder die ran-App, mit der Ihr die Partie bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Sky bietet Euch ebenfalls mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App zwei Möglichkeiten, das Relegations-Hinspiel live und vollumfänglich im Livestream zu erleben. Die beiden Angebote könnt Ihr bei Sky kostenpflichtig erwerben.

Relegation: Hertha BSC gegen HSV heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Relegation 2022

Relegation 2022 Duell: Hertha BSC vs. HSV

Hertha BSC vs. HSV Datum: 19. Mai

19. Mai Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung im TV: Sat 1, Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: ran.de, ran-App, Sky Ticket, Sky Go-App

Liveticker: SPOX

Relegation: Hertha BSC gegen HSV heute live im Free-TV? So seht Ihr das Hinspiel live im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

Wen Ihr das Relegations-Hinspiel zwischen Hertha BSC und dem HSV am heutigen Abend nicht live im TV oder im Livestream verfolgen könnt, seid Ihr bei SPOX bestens aufgehoben. Wir verfolgen für Euch die Partie nämlich in einem umfangreichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

