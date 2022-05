Für zwei Mannschaften ist die Bundesliga-Saison noch nicht ganz vorbei, Hertha BSC und der HSV kämpfen am heutigen Donnerstag um den Einzug ins Oberhaus. Wo und wann das Spiel übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erst kurz vor Ende des letzten Spieltags in der Bundesliga und 2. Bundesliga war klar: in der Relegation treffen Hertha BSC und der HSV aufeinander. Die Alte Dame hatte den Klassenerhalt eigentlich schon so gut wie sicher, erst ein Treffer in der Nachspielzeit im Parallelspiel des VfB Stuttgart ließ die Hertha auf den Relegationsrang rutschen. Auch beim HSV wurde es eng, die Rothosen schossen sich erst in der Schlussviertelstunde auf Rang drei.

Das Hinspiel steigt am heutigen Donnerstag, den 19. Mai, im Berliner Olympiastadion, bevor es am Montag, den 23. Mai, im Volksparkstadion in Hamburg zur Sache geht. Beide Partien starten um 20.30 Uhr.

Ihr möchtet die Relegation live im TV und Livestream sehen? Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Hertha BSC vs. HSV, Übertragung: Relegation zur Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt wird die Relegation auch im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, darüber hinaus gibt es Optionen im Pay-TV. Alle Möglichkeiten sind hier gelistet.

Hertha BSC vs. HSV, Übertragung: Relegation zur Bundesliga heute live im Free-TV

Wenn Ihr die Begegnung zwischen Hertha und dem HSV kostenfrei sehen möchtet, könnt Ihr das bei Sat.1 tun. Der Privatsender startet rund eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 19.30 Uhr, mit seiner Vorberichterstattung. Das Team besteht aus Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss, sowie Andrea Kaiser und Matthias Killing.

Hertha BSC vs. HSV, Übertragung: Relegation zur Bundesliga heute live im Pay-TV

Wie man es von vielen Bundesliga-Spielen gewohnt ist, wird auch die Relegation bei Sky gezeigt. Hier könnt Ihr eine halbe Stunde vor dem Anpfiff bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 einschalten.

© getty Hertha BSC muss sich für den Klassenerhalt noch in der Relegation gegen den HSV bewähren.

Hertha BSC vs. HSV, Übertragung: Relegation zur Bundesliga heute im Livestream

Die Übertragung von Sat.1 ist auch online komplett kostenlos verfügbar, nämlich auf ran.de. Darüber hinaus gibt es das Spiel auch bei JOYN+ oder sat1.de.

Im Gegensatz dazu ist der Livestream bei Sky nur gegen eine Gebühr zu sehen. Besitzt Ihr bereits ein Abo, könnt Ihr mehrkostenfrei via SkyGo einschalten, ansonsten könnt Ihr Euch auch das flexible SkyTicket buchen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Hertha BSC vs. HSV, Übertragung: Relegation zur Bundesliga heute im Liveticker

Keine Lust oder Möglichkeit, Euch die Relegation live und in Farbe anzusehen? Dann schaut doch einfach mal bei uns vorbei, wir tickern die gesamte Partie live mit.

Hier geht's zum Liveticker der Relegation zwischen Hertha BSC und dem HSV.

Bundesliga Relegation, Hertha BSC vs. HSV: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hertha BSC - HSV

Hertha BSC - HSV Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: Relegation

Relegation Datum: 19. Mai 2022

19. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Olympiastadion (Berlin) TV: Sky, Sat.1

Livestream: Sky Go, Sky Ticket, ran.de

Liveticker: SPOX

Bundesliga, Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre

Nur zweimal konnte in den vergangenen zehn Jahren ein Zweitligist über die Relegation ins Oberhaus einziehen, bei allen weiteren Duellen waren die Bundesliga-Klubs erfolgreich.