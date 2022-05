BVB - News und Gerüchte: Dortmund holt langjährigen Physiotherapeuten aus Bochum zurück

Der BVB reagiert offenbar auf seine zahlreichen Muskelverletzungen mit einer bemerkenswerten Rückholaktion aus Bochum. Derweil muss die Israel-Reise abgesagt werden. Die News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB - Gerücht: Langjähriger Physiotherapeut kommt aus Bochum zurück

Weil sich der BVB in der laufenden Saison immer wieder mit Verletzungen gerade im muskulären Bereich herumplagt, wird nun offenbar der Betreuerstab aufgerüstet. Wie die Ruhr Nachrichten melden, kommt Physiotherapeut Frank Zöllner vom VfL Bochum zurück.

Diese Information bestätigte offenbar VfL-Mannschaftsarzt Prof. Dr. Karl-Heinz Bauer im Rahmen des "Fiege-Fanabends". Der 54-Jährige hatte bereits von 1992 bis 2010 für die Borussia gearbeitet und mit den Dortmundern drei deutsche Meisterschaften sowie den Champions-League-Titel und den Weltpokal-Sieg 1997 gefeiert.

Zöllner sprach vor zwei Jahren mit SPOX unter anderem über seinen damaligen Wechsel nach Bochum.

© imago images Frank Zöllner arbeitete bereits von 1992 bis 2010 erfolgreich beim BVB.

BVB - News: Steffen Tigges weiß nichts vom Interesse des SC Freiburg

Dortmunds Stürmer Steffen Tigges weiß offenbar nichts von einem Interesse des SC Freiburg, das seit ein paar Tagen die Runde macht. Im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten sagte der 23-Jährige: "Ich habe es mitbekommen, weil mir jemand die Meldung geschickt hat. Aber bis dahin hatte ich von dem Interesse nichts gehört. Bisher ist da also nichts dran."

Ohnehin hat Tigges derzeit andere Sorgen und arbeitet nach einer Sprunggelenksfraktur an seinem Comeback: "Ich bin voll im Zeitplan in der zweiten Phase der Reha, kann die Gehstützen und den Spezialschuh allmählich ablegen und mache weiter meine Übungen und Physiotherapie."

Tigges weiter: "Ich hatte vorher noch keine große Verletzung. Was mir am meisten fehlt, ist einfach Fußball zu spielen. Und mir fehlt es, bei der Mannschaft zu sein, Spiele und den Wettkampfdruck zu haben."

Seine Zukunft sieht Tigges idealerweise beim BVB, wo er langfristig "mehr" als ein Joker sein will. "Aber das liegt in erster Linie an mir, ich muss mich weiterentwickeln und anbieten, damit der Trainer mich häufiger bringt."

BVB - Gerücht: Salzburger soll die rechte Seite stärken

Der BVB bastelt an der Abwehr der Zukunft und soll nun seine Fühler nach einem Spieler von Red Bull Salzburg ausgestreckt haben. Bild berichtet, dass Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen (24) ins Visier der Schwarz-Gelben geraten sei.

Demnach soll Kristensen eine mögliche Alternative zu Ajax-Spieler Noussair Mazraoui sein, der sich mehreren Medien zufolge bereits für den FC Bayern entschieden habe. Kristensen wird Interesse an einer größeren Liga als Österreich nachgesagt, dem er im Sommer nachgehen wolle. Kristensen ist zudem robust und machte in dieser Saison schon 42 Spiele für Salzburg, ebenfalls eine Qualität, die dem Dortmunder Kader gut zu Gesicht stünde.

BVB - Gerücht: Reise nach Reise nach Anschlag verschoben

Die geplante Reise des BVB zum Saisonabschluss nach Israel wird vorerst nicht stattfinden. Ein Anschlag in der Nähe von Tel Aviv hat die Sicherheitslage entschieden verschärft, sodass die Veranstalter und der BVB am Donnerstag eine Verschiebung vereinbart haben sollen, wie die Ruhr Nachrichten melden. Nun solle ein neuer Termin gesucht werden.

Ursprünglich war vorgesehen, dass der BVB nach dem 34. Spieltag vom 15. bis 18. Mai nach Tel Aviv und Jerusalem reist und ein Freundschaftsspiel gegen Maccabi Netanja bestreitet.

In der östlich von Tel Aviv gelegenen Ortschaft Elad kam es am Donnerstagabend zu einem Anschlag, der laut Polizeiangaben mehrere Tote und Verletzte nach sich zog. Zuvor gab es bereits schwere Kämpfe am Tempelberg in Jerusalem zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern.

