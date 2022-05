BVB, News und Gerüchte: Deshalb geht Brandt "manchen Leuten tief auf den Sack"

Julian Brandt glaubt, dass er mit seiner Spielweise "manchen Leuten tief auf den Sack geht". Laut offiziellen DFL-Zahlen füllt kein anderer Bundesliga-Klub die Taschen der Berater so sehr wie Borussia Dortmund. Lars Ricken hätte während des Champions-League-Finals 1997 beinahe im Gefängnis gesessen. News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier findet Ihr noch mehr Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Julian Brandt glaubt, dass er Dortmund-Fans spaltet

Julian Brandt glaubt, dass er mit seiner Spielweise "manchen Leuten tief auf den Sack geht". Das sagte der Mittelfeldspieler im Podcast kicker meets DAZN. "Bei allen Trainern, die ich hatte, hatte ich offensiv nie Probleme", bilanziert der 26-Jährige, verwies dann aber auf die Kehrseite: "Ich hatte viele Trainer, die mich defensiv maximal gebrochen haben. Es zieht sich durch wie ein Faden. Jeder neue Trainer erzählt mir dasselbe, ich höre immer dieselben Sachen."

Umsetzen kann oder will er sie aber anscheinend nicht: "Es war geil: Jeder Trainer war der Überzeugung, er schafft es, das bei mir zu ändern. Dementsprechend waren viele gebrochen nach den Saisons, dass sie es nicht richtig gepackt haben."

Dass die Fans das nicht ganz so geil finden, ist ihm dabei durchaus bewusst. Es gebe dementsprechend zwei Lager in Dortmund: "Es gibt Leute, die finden dich cool und es gibt Leute, denen gehst du seit drei Jahren auf den Sack und die denken sich: 'Wäre cool, wenn wir das Kapitel mal abschließen.'"

Brandts Fazit ist eindeutig: "Du musst dem, was du machst, treu bleiben. Das war eine wichtige Erkenntnis für mich in den letzten Jahren. Dieses Anpassen ist auf Dauer nix." Der 37-fache Nationalspieler wechselte 2019 von Leverkusen nach Dortmund. Seitdem war er in 127 Pflichtspielen an 45 Toren direkt beteiligt.

BVB-Kaufrausch geht weiter: Fünfter und sechster Neuzugang fix! © getty 1/51 Der BVB baut im Kampf um die Meisterschaft seinen Kader großflächig um. Erling Haaland ist weg, mehrere Neuzugänge bereits fix. Wer kommt - und wer geht? SPOX ordnet die aktuellen Schlagzeilen ein. © getty 2/51 ALEXANDER MEYER: Am Freitag wurde sein Transfer offiziell. Der Torhüter kommt von Jahn Regensburg und tritt beim BVB die Nachfolge von den abgewanderten Ersatzkeepern Marwin Hitz und Roman Bürki an. Meyer unterschrieb bis 2024. © imago images 3/51 JAYDEN BRAAF: Ebenfalls am Freitag machte der BVB auch den sechsten Neuzugang offiziell. Der 19-Jährige kommt ablösefrei von Manchester City und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. © getty 4/51 Ende der Saison 2020/21 hatte sich der Niederländer eine schwere Knieverletzung zugezogen und fiel rund ein Jahr aus. Der BVB stach Gerüchten zufolge auch Bayer Leverkusen aus. © getty 5/51 ERLING HAALAND: Im Mai nahmen die Spekulationen endlich ein Ende. Der Norweger wechselt zu Manchester City, Real Madrid und der FC Bayern hatten dem Vernehmen nach ebenfalls starkes Interesse gezeigt. © getty 6/51 Beide Vereine machten den Transfer bereits offiziell. Die Vertragsunterschrift soll in den kommenden Tagen folgen, Spieler und Klub sind sich bereits einig. Der BVB bekommt am Ende wohl um die 40 Mio. Euro netto aus dem Deal heraus. © getty 7/51 SALIH ÖZCAN: Er war der vierte Neuzugang des BVB. Der Sechser kommt für kolportierte 5 Mio. Euro vom 1. FC Köln und unterschrieb bis 2026. Der 24-Jährige soll das zentrale Mittelfeld verstärken und unter anderem Axel Witsel ersetzen. © getty 8/51 MARCEL LOTKA: Im März machte der BVB den Transfer des Keepers offiziell, Hertha BSC will diesen laut der Bild nun aber rückgängig machen. Demnach soll eine entsprechende Klausel in seinem Vertrag verankert sein. Lotka stieg zuletzt zur Nummer eins auf. © getty 9/51 MARWIN HITZ: Der Keeper wechselt zurück in seine Heimat zum FC Basel. Damit gehen 14 Jahre Bundesliga zu Ende. Der 34-Jährige war zuletzt die Nummer zwei. Ein Ersatz für den Schweizer ist offenbar bereits gefunden. © getty 10/51 DAN-AXEL ZAGADOU: Der nächste Abgang! Zorc-Nachfolger Sebastian Kehl bestätigte, dass der auslaufende Vertrag des Franzosen nicht verlängert wird. In der Vergangenheit hatte der Verteidiger mit vielen Verletzungen zu kämpfen. © getty 11/51 JOSEPH OKUMO: Wie die kenianische Zeitung People Daily berichtet, hat der BVB Interesse an dem Innenverteidiger von KAA Gent. Das bestätigte auch der Berater des Kenianers dem Blatt. © getty 12/51 STEFFEN TIGGES: Laut der Sport Bild ist der SC Freiburg an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert. Der 23-Jährige soll den sich anbahnenden Abgang von Ermedin Demirovic kompensieren. © getty 13/51 Tigges wandelt beim BVB seit mehreren Spielzeiten zwischen der ersten und zweiten Mannschaft. In dieser Spielzeit kommt er auf neun Bundesliga-Einsätze und ein Tor. Im März verletzte er sich allerdings schwer. © getty 14/51 NICO SCHLOTTERBECK: Nach NIKLAS SÜLE ist er der zweite Innenverteidiger, der sich dem BVB im Sommer anschließt. Der 22-Jährige kommt für kolportierte 20 Millionen Euro vom SC Freiburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. © getty 15/51 KARIM ADEYEMI: Nach monatelangen Verhandlungen wechselt der Angreifer von Salzburg nach Dortmund. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027, der dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel beinhaltet. © getty 16/51 Laut Medienberichten wird für Adeyemi eine Ablösesumme in Höhe von 38 Millionen Euro fällig, die aufgrund von Bonuszahlungen noch auf bis zu 41 Millionen Euro ansteigen kann. Damit ist er die teuerste Neuverpflichtung in der Dortmunder Klubgeschichte. © getty 17/51 MANUEL AKANJI: Die Zeichen stehen klar auf Abschied. Ein jüngstes Vertragsangebot in Höhe von angeblich 9,5 Millionen Euro hat er abgelehnt. Das bestätigte Kehl bereits: "Manuel hat einen Vertrag bis 2023, möchte diesen nicht verlängern." © getty 18/51 Man stehe mit dem Schweizer Nationalspieler und dessen Berater "im engen Austausch", so Kehl weiter: "Wir warten ab, was jetzt passiert." Akanji träumt seit Jahren von der Premier League. ManUnited soll Interesse haben, aber auch Milan und Juve. © getty 19/51 RASMUS KRISTENSEN: Wie die Bild erfahren haben möchte, hat der BVB ein Auge auf Salzburgs Rechtsverteidiger geworfen. Der Däne soll demnach die Alternative zu Wunschkandidat Noussair Mazraoui sein, der sich mit den Bayern geeinigt hat. © getty 20/51 Kristensen gilt als Dauerbrenner und machte in dieser Saison bereits 42 Spiele für die Roten Bullen. Sein Marktwert soll sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen. © getty 21/51 RAMY BENSEBAINI: Die Gerüchte über ein Interesse an dem Außenverteidiger halten sich bereits länger, laut der Sport Bild steht der Transfer nun kurz bevor. Auch wenn es laut Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus noch kein offizielles Angebot gab. © imago images 22/51 Dem Bericht zufolge bezahlt der BVB zwölf Millionen Euro für Bensebaini. Deser könnte zudem Raphael Guerreiro ersetzen, mit dem dem Vernehmen nach noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt wurden. © getty 23/51 RAPHAEL GUERREIRO: Laut Ruhr Nachrichten sei es möglich, dass der BVB über einen Verkauf von Guerreiro im Sommer nachdenkt, um noch eine Ablösesumme zu erzielen. Sein Marktwert liegt bei rund 35 Millionen Euro. © getty 24/51 Ein Grund für das Zögern des BVB sei die hohe Verletzungsanfälligkeit des Portugiesen. "Die Verantwortlichen und ich werden zu gegebener Zeit miteinander sprechen", erklärte Guerreiro zuletzt und stellte klar, dass er jedoch gerne bleiben würde. © getty 25/51 AXEL WITSEL: Der Belgier hat seinen Abschied bereits bestätigt, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. "Ich bin traurig, dass ich den Klub verlasse. Ich habe hier viele Freunde und tolle Mannschaftskollegen", sagte er der WAZ. © getty 26/51 EMRE CAN: Der BVB plant offenbar einen größeren Umbruch im Sommer. Zu diesem Zweck sollen laut Bild mehrere namhafte Spieler abgegeben werden. Einer davon ist offenbar Emre Can. © getty 27/51 Can wurde zuletzt meist in der Abwehr eingesetzt und leistete sich diverse Fehler. Nachdem er für 25 Millionen Euro 2019 von Juventus nach Dortmund kam, soll er nun zur Not mit Verlust verkauft werden. Ablöse? Womöglich nur 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 28/51 Can, der in Dortmund jährlich zehn Millionen Euro verdienen soll, selbst bezeichnete die Meldungen im norgewischen TV nach dem Sieg gegen Stuttgart als "Fake News". Dafür würde er zu oft durchspielen. © getty 29/51 NICO SCHULZ: Schulz kam 2019 aus Hoffenheim, fasste aber nie so wirklich Fuß beim BVB. Nun soll der Linksverteidiger wieder gehen. Sein Gehalt soll bei 5,5 Millionen Euro liegen. © getty 30/51 Bei ihm wäre die Borussia offenbar bereit, eine Ablöse in Höhe von 6 Millionen Euro zu akzeptieren. Er kam einst für 25,5 Millionen Euro zur Borussia … © getty 31/51 JULIAN BRANDT: Und noch ein Nationalspieler, der weg soll. Bild will erfahren haben, dass auch der frühere Leverkusener auf der Streichliste steht. Er kam 2019 für 25 Millionen Euro und hat wie die anderen beiden Vertrag bis 2024. © getty 32/51 Bei ihm soll der Preis bei rund 15 Millionen Euro liegen. © getty 33/51 JUDE BELLINGHAM: Gerüchte um ihn dürfen natürlich nicht fehlen. Jude Bellingham hat sich in den letzten beiden Jahren in den Fokus der größten Klubs Europas gespielt. © getty 34/51 Nun tauchen Gerüchte auf, dass Real Madrid Bellingham als Ersatz für Toni Kroos, Luka Modric und/oder Casemiro auf dem Zettel hätte. Allerdings hat Bellingham beim BVB noch einen Vertrag bis 2025. Er wird sehr wahrscheinlich bleiben. © getty 35/51 ADAM HLOZEK: Der Stürmer von Sparta Prag wird seit mehreren Wochen mit dem BVB als potenzieller Haaland-Ersatz in Verbindung gebracht. Bei einem Transfer könnte Tomas Rosicky einen entscheidenden Faktor spielen. © getty 36/51 Allerdings sieht alles danach aus, dass sich der Stürmer Bayer Leverkusen anschließt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. © getty 37/51 SEBASTIEN HALLER: Der Stürmer von Ajax soll laut Bild ebenfalls zu den Kandidaten gehören. Er kam für 22,5 Mio. nach Amsterdam. In 40 Pflichtspielen kommt Haller auf 33 Tore und 9 Vorlagen, sein Marktwert dürfte deshalb deutlich gestiegen sein. © getty 38/51 DARWIN NUNEZ: Der Name des Benfica-Stürmers fällt in den portugiesischen Medien beinahe täglich. Auch in Verbindung mit dem BVB. Dieser soll den 22-Jährigen laut A Bola bereits intensiv beobachten. Scouts seien schon vor Ort gewesen. © getty 39/51 Allerdings besitzt Nunez in Lissabon noch einen Vertrag bis 2025. Seine Ausstiegsklausel soll sich auf 150 Millionen Euro belaufen. Eine Summe, die Dortmund niemals in die Hand nehmen würde. Womöglich findet sich ja ein anderer Weg. © getty 40/51 HUGO EKITIKE: Im Winter soll ein Transfer des 19-Jährigen von Stade Reims noch gescheitert sein. Laut der Bild soll im Sommer ein weiterer Versuch gestartet werden, den Stürmer aus Frankreich loszueisen. © getty 41/51 Den BVB erwartet jedoch große Konkurrenz. PSG, Chelsea und Newcastle sollen ebenfalls Interesse zeigen. Als Ablösesumme stehen 20 Millionen Euro im Raum. Auch er könnte also gemeinsam mit Adeyemi ins Ruhrgebiet kommen. © getty 42/51 ROMAN BÜRKI: Nach secheinhalb Jahren beim BVB ist Schluss für die ehemalige Nummer eins. Bürki hat nach schier endloser Suche endlich einen neuen Klub gefunden. © getty 43/51 Der Schweizer wird ab dem Sommer für den neuen MLS-Klub St. Louis City SC fliegen, der bis 2023 datierte Vertrag in Dortmund wird vorzeitig aufgelöst. © getty 44/51 NIKLAS SÜLE: Etwas überraschend, aber sicher ein ganz großer Coup. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei vom FC Bayern. Der Hauptgrund: Beim BVB bekommt er die Wertschätzung, die ihm in München noch gefehlt hatte. © getty 45/51 Es wäre "fahrlässig" gewesen, "sich nicht damit zu beschäftigen", erklärte Zorc kürzlich. Süle sei schließlich einer "der besten deutschen Verteidiger". Das sehen beim FCB zwar nicht alle (Rummenigge) so, der Rest aber eigentlich schon. © getty 46/51 DJEIDI GASSAMA: Das nächste PSG-Talent, das bald im BVB-Trikot spielt? Laut RMC Sport wurde bereits der Berater des 18-Jährigen, Badou Sambague, mit Dortmunds Chefscout Markus Pilawa gesichtet. © getty 47/51 Der Linksaußen wäre nach Coulibaly und Kamara der nächste Youngster, der binnen eines Jahres von Paris nach Dortmund wechselt. Für Gassama wäre allerdings eine Ablöse fällig. Er hat noch Vertrag bis 2023. © imago images 48/51 Dass er eine offensive Waffe sein kann, zeigte er bereits für das PSG-Youth-League-Team. In acht Spielen netzte er fünfmal, darunter zwei Doppelpacks gegen ManCity und RB Leipzig. © imago images 49/51 CARNEY CHUKWUEMKA: Reiht sich der 18-Jährige in die Reihe erfolgreicher Engländer beim BVB ein? Wie Der Westen berichtet, hat Dortmund das Villa-Talent im Visier. Zudem sei der Mittelfeldspieler nicht abgeneigt, etwas Neues auszuprobieren. © getty 50/51 MARIN PONGRACIC: Seit seinem denkwürdigen Interview, bei dem der Leihspieler unter anderem gegen seinen Stammklub VfL Wolfsburg geschossen hatte, spielt er kaum noch eine Rolle unter Ex-Trainer Marco Rose. © getty 51/51 Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass der BVB die Kaufoption von über zehn Millionen Euro für den Innenverteidiger zieht. Auch bei den Wölfen, die er zuletzt sogar verklagte, hat er höchstwahrscheinlich keine Zukunft.

BVB, News: Dortmund füllt die Taschen der Berater

Kein anderer Bundesliga-Klub füllt die Taschen der Berater so sehr wie Borussia Dortmund. Das kann den aktuellen Finanzkennzahlen der DFL zu ihren 36 Mitgliedern entnommen werden. Schon im Geschäftsjahr 2020 stand der BVB, was Zahlungen an Berater anbelangt, an der Spitze Deutschlands. Im Jahr 2021 hat sich dahingehend nicht viel verändert. Dabei geht es nicht nur um Transfers, sondern auch um Vertragsverlängerungen.

32,78 Millionen Euro hat Dortmund demnach für Beraterprovisionen bezahlt. RB Leipzig und der FC Bayern stehen mit rund 26 Millionen Euro hinter den Schwarz-Gelben. Am sparsamsten sind dahingehend Union Berlin (2,23 Millionen Euro) und der VfL Bochum (0,88 Millionen Euro).

BVB, News: Lars Ricken 1997 beinahe im Bau statt im Champions-League-Finale

Lars Ricken war 1997 mit seinem Lupfer der Held beim Champions-League-Triumph des BVB in München. Dabei hätte alles ganz anders kommen können: Beinahe wäre der damalige Teeniestar nämlich im Gefängnis gelandet, weil er Ärger mit der Bundeswehr hatte. Das verriet der heutige Direktor des Nachwuchsleistungszentrums dem kicker.

Wegen seiner fußballerischen Aktivitäten sei man bei der Bundeswehr ohnehin nicht sehr begeistert gewesen. "Ich konnte wegen vieler englischer Wochen oft nur zwei Tage in der Woche zum Dienst in der Kaserne in Ahlen kommen", verriet Ricken: "Ich hatte keine Ahnung, wie man grüßt oder wie man ein Gewehr auseinander- oder wieder zusammenbaut. Ich wusste auch nicht, wie ein Spind auszusehen hat."

Kurz vor dem Finale habe es dann eine Art Spindkontrolle gegeben. Der damalige BVB-Angreifer hatte seinen Spind offen gelassen, "damit man sehen konnte, dass ich alles aufgeräumt hatte." Problematisch war allerdings, dass die Waffenkarte noch darin lag: "Theoretisch hätte sich jemand damit mein Gewehr nehmen und - wieder theoretisch - jemanden erschießen können." Deshalb hätten ihm drei Tage Gefängnis gedroht, schlimmstenfalls also zum Endspieltermin.

Doch Ricken konnte das Problem diplomatisch lösen: "Wir haben uns auf einen Nachtdienst geeinigt. Meiner Karriere bei der Bundeswehr war diese Episode nicht zuträglich. Normalerweise fängt man als Schütze an und geht als Gefreiter. Ich kam als Schütze und ich ging als Schütze." Immerhin aber konnte er mit seinem legendären Lupfer gegen Juventus Turin Geschichte schreiben.

Die Abschlusstabelle der Bundesliga-Saison 2021/22