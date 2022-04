VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen heute der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aufeinander. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Duell des 29. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach der 1:4-Pleite der Dortmunder gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag hat sich der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf bereits neun Punkte vergrößert. Will der BVB also weiterhin zumindest theoretisch seine Chancen auf den Titel wahren, dürfen keine Fehler mehr passieren. Will auf der anderen Seite der VfB Stuttgart nicht absteigen, muss auch er ein paar Gänge hochschalten. Aktuell sind die Schwaben nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Die Stuttgarter und die Dortmunder stehen sich am heutigen Freitag, den 8. April, am 29. Spieltag der Bundesliga gegenüber. In der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena wird die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen.

© getty Borussia Dortmund bezwang den VfB Stuttgart in der Hinrunde mit 2:1.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga werden wöchentlich von DAZN übertragen. Da Stuttgart vs. Dortmund ein Freitagsspiel ist, übernimmt DAZN also auch für das heutige Spiel die Verantwortung. Livebilder aus Stuttgart bekommen die DAZN-Kunden ab 19.30 Uhr zu sehen, wenn die Vorberichterstattung beginnt. Laura Wontorra wird dabei als Moderatorin eingesetzt, Jan Platte als Kommentator. Benny Lauth macht den Experten. Daniel Herzog ist Reporter vor Ort.

Die Bundesliga macht bei weitem nicht das gesamte Fußball-Angebot von DAZN aus. Dieses komplettieren andere europäische Ligen (Serie A, Ligue 1, Primera Division), nationale Pokale, Länderspiele und der Großteil der Champions League.

In Bezug auf Sportarten ist das "Netflix des Sports" jedoch ebenfalls breit aufgestellt. Zu den anderen Highlights zählen unter anderem auch die US-Sportarten, MMA, Wrestling, Darts, Handball oder Tennis.

Die Kosten für das DAZN-Abo belaufen sich auf 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Alternative, Stuttgart gegen Dortmund live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

