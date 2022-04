Das Topspiel des 29. Spieltags der Bundesliga tragen am heutigen Abend die Stadtrivalen Union Berlin und Hertha BSC aus. Wir tickern für Euch das gesamte Spiel mit.

Hertha BSC empfängt zum Abendspiel am 29. Spieltag der Bundesliga Union Berlin. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Union auch im zweiten Duell der Stadtrivalen in dieser Saison die Oberhand behält.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der letzten Woche gegen Bayer Leverkusen feierte Felix Magath sein Debut an der Seitenlinie für die Hertha. Trotz einer couragierten Leistung verlor sein Team das Spiel jedoch mit 1:2. In der Vorwoche konnte Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim jedoch einen furiosen 3:0-Erfolg einfahren und sich im Kampf um den Klassenerhalt zurückmelden. Mit 26 Punkten befinden sich die Gastgeber aktuell auf dem vorletzten Rang in der Tabelle und müssen zwingend punkten, wenn der Abstieg noch verhindert werden soll. Union Berlin befindet sich dagegen im Kampf um die Europapokalplätzte - nicht zuletzt Dank des Sieges gegen den 1. FC Köln am vergangenen Spieltag. Wer gewinnt heute das Berliner Stadtduell?

Vor Beginn: Das Topspiel des 29. Spieltags startet heute um 18.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Hertha BSC und Union Berlin.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Lotka - Pekarik, Boyata, M. Dardai, Plattenhardt - Stark - Darida, Tousart, Ascacibar, S. Serdar - Jovetic

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Heintz - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi

Hertha BSC vs. Union Berlin: Bundesliga heute im live im TV und Livestream

Wie üblich zeigt Sky heute das Topspiel der Bundesliga exklusiv im TV und Livestream. Ab 17.30 Uhr seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD das Spiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin live und in voller Länge.

Mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket könnt Ihr das Abendspiel heute alternativ im Livestream bei Sky verfolgen. Beide Livestreams ermöglichen Euch, das Spiel live und vollumfänglich zu erleben.

Bundesliga, 29. Spieltag: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 28 85:29 56 66 2 Borussia Dortmund 29 70:42 28 60 3 Bayer Leverkusen 28 68:42 26 51 4 RB Leipzig 28 61:31 30 48 5 SC Freiburg 28 44:33 11 45 6 1899 Hoffenheim 28 50:42 8 44 7 1. FC Union Berlin 28 34:38 -4 41 8 1. FC Köln 28 38:41 -3 40 9 Eintracht Frankfurt 28 39:38 1 39 10 1. FSV Mainz 05 28 41:33 8 38 11 VfL Bochum 28 30:40 -10 35 12 Bor. Mönchengladbach 28 39:52 -13 34 13 FC Augsburg 28 34:45 -11 32 14 VfL Wolfsburg 28 29:45 -16 31 15 VfB Stuttgart 29 36:53 -17 27 16 Arminia Bielefeld 28 23:39 -16 26 17 Hertha BSC 28 30:62 -32 26 18 SpVgg Greuther Fürth 28 24:70 -46 16