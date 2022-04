Der FC Bayern München empfängt heute am 29. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker verfolgen.

Der FC Augsburg ist heute zu Gast beim Spitzenreiter FC Bayern München. Welche Reaktion zeigt der Rekordmeister nach der Niederlage in der Champions League unter der Woche gegen den FC Villarreal? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Unter der Woche musste der FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Villarreal einen Dämpfer hinnehmen. Mit 0:1 verlor das Team von Julian Nagelsmann das Viertelfinalhinspiel gegen den spanischen Klub. In der Liga hingegen gewann der FC Bayern München seine letzte Partie souverän mit 4:1 gegen den SC Freiburg. Das Ergebnis des Spiels ist mittlerweile auch offiziell. Der FC Augsburg konnte sich dank zweier Siege in Folge ein wenig Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffen. Mit 32 Punkten ist der FCA aktuell 13. Gelingt dem Team von Markus Weinzierl heute wieder eine Überraschung wie beim 2:1-Sieg im Hinspiel?

Vor Beginn: Die Partie des 29. Spieltags der Bundesliga beginnt am heutigen Nachmittag um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg.

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Musiala, L. Sané - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Musiala, L. Sané - Lewandowski FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Hahn, Niederlechner

FC Bayern München vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg zeigt Sky heute exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD seht Ihr die Partie heute live und vollumfänglich ab 15.15 Uhr. Der Anpfiff des Spiels erfolgt dann um 13.30 Uhr. Ihr könnt die Partie auch alternativ in der Konferenz, zusammen mit den anderen Bundesligabegegnungen des Nachmittags, auf Sky Sport Bundesliga 1 sehen.

Sky bietet Euch zwei Optionen die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg im Livestream zu verfolgen. Das geht über die Sky Go-App oder das Sky Ticket, welches Ihr bei dem Pay-TV-Sender buchen könnt.

