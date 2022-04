Ausbleibender Elfmeterpfiff bei FCB gegen BVB: Schiedsrichter Daniel Siebert erklärt sich

Schiedsrichter Daniel Siebert hat am Tag nach dem titelbringenden 3:1 des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am 31. Spieltag der Bundesliga zwei Fehlentscheidungen eingeräumt und sich erklärt.

Dem kicker sagte Siebert über die Aufregerszene in der 59. Minute, als er dem BVB nach einer regelwidrigen Grätsche von Benjamin Pavard an Jude Bellingham im Strafraum einen Elfmeter verweigerte, nun: "Im Laufduell zwischen Pavard und Bellingham setzt Pavard zur Grätsche an, um mit seinem rechten Bein den Ball vom Fuß zu grätschen. Dieser erste Versuch schlägt fehl, Pavard spielt den Ball nicht, sein Bein stellt stattdessen im Laufweg von Bellingham ein Hindernis dar. Regeltechnisch ist es ein Zufallbringen und damit ein Foul. Dass Pavard kurz danach den Ball berührt, ist irrelevant". Sieberts Urteil mit einem Tag Verspätung daher: "Strafstoß wäre die richtige Entscheidung gewesen."

Doch warum hatte Siebert das Spiel am Samstag beim Stand von 2:1 für den FC Bayern weiterlaufen lassen? "Auf dem Feld verdeckte mir Pavard mit seiner Grätsche den Blick auf den entscheidenden Kontakt im Fußbereich", erklärt der Schiedsrichter dem kicker.

Er könne als Schiedsrichter nur auf Strafstoß entscheiden, wenn er einen strafbaren Kontakt deutlich wahrnehme, erläutert er.

Wieso der VAR Siebert jedoch nicht vor dieser Fehlentscheidung bewahrte, bleibt offen. Schließlich räumt auch Siebert ein, dass "in der Kameraeinstellung 'Hintertor hoch' der strafbare Kontakt von Pavard an Bellingham deutlich erkennbar" sei.

Noten: BVB-Debütant erlebt Horror-Abend - Ovationen für Bayern-Star © imago 1/31 Der FC Bayern München hat sich mit dem 3:1 gegen den BVB den zehnten deutschen Meistertitel in Serie gesichert. Ein Münchner Angreifer überragte, zwei Dortmunder bekamen die Note 5,5. Die Noten zum Spiel. © getty 2/31 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Fast ohne Beschäftigung - aber immer da, wenn er gebraucht wurde. Verteidigte die wenigen tiefen Bälle auf Haaland gewohnt souverän. Note 2,5 © getty 3/31 BENJAMIN PAVARD: Verlebte in der Defensive zunächst einen ruhigen Abend, schob hinter Gnabry deshalb immer wieder mit an. Dann aber böse von Bellingham ausgetanzt (60.) - für sein Foulspiel danach hätte es Elfmeter geben müssen. Note 3,5 © imago 4/31 DAYOT UPAMECANO: Hatte gegen Haaland seine Mühen, bremste den Norweger in seinem Tun aber zumindest ein. Hatte Glück, dass sein versemmeltes Abspiel per Kopf ungestraft blieb (27.). Note 3,5 © imago 5/31 LUCAS HERNANDEZ: Hielt hinten den Laden dicht und räumte Reus (56.) mit einer Monstergrätsche ebenso spektakulär wie fair ab. Note 3 © imago 6/31 ALPHONSO DAVIES: Unheimlich fleißig im Vorwärtsgang. Zog mit Abstand die meisten Sprints an. Seine Dynamik hätte Bayern in den Wochen zuvor gutgetan… Note 3,5 © imago 7/31 JOSHUA KIMMICH: Aggressiv im Gegenpressing, dazu präzise im Passspiel. Eigentlich ein guter Auftritt des Sechsers - wenn da nicht der verursachte Elfmeter an Marco Reus gewesen wäre. Note 3,5 © getty 8/31 LEON GORETZKA: Nach hinten, nach vorne - und wieder zurück! Spulte neben Kimmich die meisten Kilometer ab, schmiss sich in die meisten Zweikämpfe. Clevere Kopfball-Vorlage zum 1:0. Note 2,5 © getty 9/31 SERGE GNABRY: Von der BVB-Defensive nicht zu halten. Spielte im Kampf um eine Vertragsverlängerung inkl. Gehaltserhöhung wie aufgedreht. Traumhafter Treffer zum 1:0, auch am 2:0 mit starkem Gegenpressing beteiligt. Mit Standing Ovations raus. Note 1,5 © getty 10/31 THOMAS MÜLLER: Diente Gnabry als Pass-und Wandspieler. Bewies bei seinen Abspielen meist ein gutes Auge, legte so die meisten Torschüsse auf. Note 3 © imago 11/31 KINGSLEY COMAN: Quirlig wie immer, aber ohne entscheidende Szene. Gegen einen überwiegend schwachen BVB reichte es aber auch ohne ihn. Nach 82. Minuten war für ihn Schluss. Note 3,5 © getty 12/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Stellte mal wieder einen neuen Rekord auf: Traf in jedem seiner acht BL-Heimspiele gegen den BVB. Kein anderer Spieler traf in der BL-Historie in so vielen Heimspielen in Folge gegen einen Gegner. Note 2,5 © getty 13/31 JAMAL MUSIALA: Durfte für Gnabry rein und gab mit seinem Treffer in der 83. Minute endgültig grünes Licht für die Meisterfeier. Note 2,5 © getty 14/31 LEROY SANE: Kam zu spät für eine Bewertung. © imago 15/31 MARCEL SABITZER: Kam noch rechtzeitig, um Jamal Musiala für das Tor zum 3:1 zu gratulieren. Keine Bewertung. © getty 16/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in den Schlussminuten, durfte so den Titel auf dem Platz feiern. Keine Bewertung © getty 17/31 NIKLAS SÜLE: Kam gegen seinen künftigen Klub erst in der absoluten Schlussphase. Keine Bewertung. © imago 18/31 BVB DORTMUND - MARWIN HITZ: Zwei sehr gute Paraden in der zweiten Halbzeit, etwas unglücklich beim 1:3, aber eigentlich auch da machtlos. An ihm lag es nicht. Note 3 © getty 19/31 MARIUS WOLF: Seine Daten waren besser als sein Spiel. Bekam rechts in der Viererkette gegen Gnabry kaum einen Fuß auf den Boden, ein paar seiner zahlreichen Ballverluste waren wahrlich katastrophal. Note 5 © imago 20/31 MANUEL AKANJI: Der stabilste Dortmunder in der Viererkette. Dachte beim 0:1 auch nicht daran, den Strafraum absichern zu lassen. Note 4 © imago 21/31 DAN-AXEL ZAGADOU: Katastrophaler Ballverlust im Spielaufbau vor Robert Lewandowskis 0:2. Ließ sich von Musiala vorm 1:3 blocken. Note 5,5 © getty 22/31 RAPHAEL GUERREIRO: Wurde auf seiner linken Abwehrseite immer wieder überrannt von Gnabry und Pavard. Wurde von Reinier freilich auch nicht unterstützt. Dennoch: Wäre weiter vorne im Spiel wertvoller. Note 4,5 © getty 23/31 EMRE CAN: Sehr lange eine sehr unauffällige Vorstellung des Mittelfeldspielers. Weniger als 75 % seiner Pässe fanden den Mitspieler. Aber: souveränst beim Elfmeter zum 1:2. Note 4 © getty 24/31 JUDE BELLINGHAM: Etwas aktiver als Can, ohne aber dem BVB-Spiel wirkliche Impulse geben zu können. Note 4 © getty 25/31 JULIAN BRANDT: Wie so oft: Netter Pass vor Haalands und Dortmunds erster Chance im Spiel. Energischer Antritt vor dem Elfmeter. Aber dann eben auch immer wieder mit unerklärlichen Laufwegen ins Nichts. Note 4,5 © imago 26/31 MARCO REUS: ´War in der ersten Halbzeit vor allem defensiv gefordert. Holte clever und mit all seiner Erfahrung den Elfmeter gegen Kimmich heraus und holte den BVB so zurück ins Spiel. Note 3,5 © imago 27/31 REINIER: Stand sehr überraschend zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison in der Startelf, trug so gut wie nichts zum BVB-Spiel teil. Ein paar Ballkontakte, null Ertrag. Wird nicht mehr viele Bundesligaspiele machen. Note 5,5 © getty 28/31 ERLING HAALAND: Ein Torschüsschen in Halbzeit eins. Nach dem 1:1 war dann auch er etwas energischer. Stark sein gewonnenes Laufduell gegen Upamecano und sein Pass auf Reus in den Strafraum, den Hernandez per Monstergrätsche am 2:2 hindern musste. Note 4 © imago 29/31 JAMIE BYNOE-GITTENS: Der 17-Jährige kam für den enttäuschenden Reinier. Kam noch auf 14 Ballaktionen, durchaus erfrischender Auftritt. Note 3 © getty 30/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam wenige Minuten vor Schluss für Wolf, konnte das Spiel auch nicht mehr umdrehen. Keine Bewertung © getty 31/31 FELIX PASSLACK: Kam für Haaland, wird kein Stürmer mehr. Keine Bewertung

FC Bayern - BVB: Zweite Fehlentscheidung ärgert Siebert noch mehr

BVB-Coach Marco Rose hatte am Samstag bei Sky mit Sarkasmus auf die Entscheidung reagiert. "Ich denke, da gibt es ein paar Leute, die sich das hätten anschauen können. Das ist aber nichts Neues für uns", hatte Rose gesagt und ergänzt: "Dann muss ich sagen: Hut ab!"

Auch bei einer strittigen Entscheidung zehn Minuten vorher habe Siebert die falsche Entscheidung getroffen. Nach einem hart geführten Zweikampf zwischen Pavard und Julian Brandt hatte Siebert weiterlaufen lassen, obwohl Brandt nach einem Einsteigen des Bayern-Verteidigers sich hernach den schmerzenden Knöchel hielt.

Siebert sagt nach Ansicht der TV-Bilder zu der Szene: "Das war der größte Fehler in diesem Spiel und über meine Bewertung dieser Szene ärgere ich mich sehr. Brandt enteilt in hohem Tempo Richtung Münchner Tor und Pavard setzt von seitlich-hinten recht kontrolliert zur Grätsche an, um den Ball zu spielen. Er trifft aber nur Brandts Knöchel, es war also ein klares Foul, das zusätzlich zwingend mit Gelb zu ahnden gewesen wäre."

Am Samstag habe er durch seine Position auf dem Platz eine falsche Wahrnehmung gehabt und gedacht. Pavard habe den Ball gespielt.