In der ersten Sonntagspartie am 28. Spieltag der Bundesliga kommt es zu dem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im Liveticker verfolgen.

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Augsburg den VfL Wolfsburg. SPOX verfolgt für Euch das gesamte Spiel im Liveticker.

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem FC Augsburg trifft heute der Tabellenfünfzehnte auf den Tabellendreizehnten aus Wolfsburg. Der FCA hat gegenüber der umliegenden Konkurrenz zwei Spiele weniger auf dem Konto, muss aber im Kampf um den Abstieg weiter dringend punkten. Mit einem Sieg könnte das Team von Markus Weinzierl heute bis auf zwei Zähler an den VfL Wolfsburg ranrücken. Wer gewinnt heute das Duell im Tabellenkeller?

Vor Beginn: Die Partie wird am heutigen Nachmittag um 15.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg.

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gouweleeuw, Oxford, Winther - Caligiuri, Dorsch, Iago - Maier - Niederlechner, Zeqiri - Pepi

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt heute das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg heute live und vollumfänglich exklusiv im TV und Livestream ab 14.30 Uhr. Auf DAZN 1 seht Ihr das Spiel dann ab 15.30 Uhr.

So sieht das DAZN-Team am heutigen Tag aus:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

