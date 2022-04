In der Bundesliga stehen sich am 30. Spieltag der Bundesliga Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg gegenüber.

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg ist eine von fünf Partien am heutigen Bundesliga-Samstag. SPOX bietet das komplette Spiel im Liveticker an.

BVB vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Um zumindest theoretisch noch Chancen auf den Meistertitel zu haben, darf sich der BVB keine Fehler mehr erlauben. Parallel dazu müssen die Schwarz-Gelben zudem auf gleich mehrere Bayern-Patzer hoffen. Fünf Spieltage vor Schluss liegen zwischen dem FC Bayern und dem BVB nämlich ganze neun Punkte.

Vor Beginn: Die Partie geht um 15.30 Uhr los. Gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga am 30. Spieltag. Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg.

BVB vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Die Samstagsspiele der Bundesliga überträgt der Pay-TV-Sender Sky. Wer BVB vs. Wolfsburg heute also live verfolgen möchte, braucht Zugang zum Angebot von Sky. Einzeln wird die Begegnung auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) gezeigt. Als Teil der Konferenz ist sie bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch eine Übertragung im Livestream an. Diese könnt Ihr entweder mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

BVB vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Can, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Bellingham - M. Wolf, Reus, Brandt - Haaland

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, X. Schlager, Arnold, Gerhardt - Wind, Kruse - L. Nmecha

