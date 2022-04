BVB, News und Gerüchte: Dortmund angeblich an Benjamin Sesko von RB Salzburg interessiert

Borussia Dortmund ist offenbar an RB Salzburgs Stürmer Benjamin Sesko interessiert. Im Gegenzug verliert der BVB zur kommenden Saison Innenverteidiger Lennard Maloney an de 1. FC Heidenheim. News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier findet Ihr noch mehr News rund um den BVB.

BVB, Gerücht: Salzburgs Sesko als Haaland-Ersatz im Gespräch

Erling Haaland wird den BVB im kommenden Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Mit Salzburgs Karim Adeyemi haben die Dortmunder schon einen Ersatz an der Angel, der Deutsche soll jedoch nicht der einzige BVB-Offensivtransfer sein. So soll neben dem schnellen und quirligen Adeyemi auch ein bulliger Mittelstürmer in den Signa Iduna Park wechseln.

Wie der kicker berichtet, könnte ein weiterer Salzburger deshalb nach Dortmund stoßen. Demnach ist der BVB an Mittelstürmer Benjamin Sesko interessiert. Der Berater des 18-Jährigen soll die vergangenen beiden BVB-Heimspiele jeweils im Stadion gewesen sein, um etwaige Details zu besprechen.

In der laufenden Spielzeit kam Sesko in 33 Pflichtspielen für RB Salzburg zum Einsatz. Dabei erzielte er zehn Tore, sieben weitere Treffer bereitete er vor.

Neben dem 18-Jährigen stünden auch der Tscheche Adam Hlozek (19, Sparta Prag) und der Franzose Hugo Ekitike (19, Stade Reims) weiterhin auf der Kandidatenliste für eine Haaland-Nachfolge. Beide Spieler hatte zuletzt die Bild-Zeitung ins Gespräch gebracht.

Benjamin Sesko: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Einsätze Tore Asissts Gespielte Minuten Bundesliga 21 5 3 855 Champions League 6 - - 233 ÖFB-Cup 4 4 3 209 CL-Quali 2 1 1 148 GESAMT 33 10 7 1.445

© getty

BVB, News: Dortmund gibt Youngster nach Heidenheim ab

Borussia Dortmund verliert zur kommenden Spielzeit Innenverteidiger Lennard Maloney (22) an den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Maloney spielte in dieser Spielzeit bislang 24 Mal für die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga, zudem kam er zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga.

Der 22-Jährige wechselt ablösefrei nach Heidenheim und erhält dort einen Vertrag bis 2025.

BVB: Die finalen Saisonspiele von Borussia Dortmund