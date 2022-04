Am 30. Spieltag der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen den Champions-League-Konkurrenten RB Leipzig. Hier tickern wir das Spiel in voller Länge für Euch mit.

Bayer Leverkusen (3.) und RB Leipzig (4.) trennen nur drei Punkte in der Tabelle. Beide Teams wollen in die Champions League, bekommen aber Druck von der Konkurrenz. Kann sich eines der beiden Teams am Sonntag absetzen? Diese und alle anderen Fragen zum Spiel beantworten wir Euch hier im Liveticker.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: RB Leipzig hat unter der Woche Atalanta Bergamo ausgeschaltet und steht im Halbfinale der Europa League. Auch in der Liga lief es für die Truppe von Domenico Tedesco blendend, sodass eine Teilnahme an der Champions League im Bereich des Möglichen ist.

Vor Beginn: Bayer Leverkusen holte zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen und ist voll im Kurs, was die Champions League angeht. Ein Vorteil gegenüber RB Leipzig ist sicher, dass man unter der Woche spielfrei hatte und erholt in die Partie gegen den Champions-League-Konkurrenten reingeht.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga-Partie des 30. Spieltags zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Anstoß in der BayArena ist um 19.30 Uhr.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Hincapie, Bakker - Andrich, Aranguiz - Diaby, Demirbay, Paulinho - Schick

Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Hincapie, Bakker - Andrich, Aranguiz - Diaby, Demirbay, Paulinho - Schick Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Mukiele, T. Adams, Kampl, Halstenberg - Szoboszlai, Nkunku - Silva

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Partie zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig heute exklusiv ab 19 Uhr, Anstoß ist um 19.30 Uhr, auf dazn.com oder über die DAZN-App sowie den linearen TV-Kanal DAZN 1 im TV und Livestream.

Folgendes DAZN-Personal ist für Euch bei diesem Spiel im Einsatz:

Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Ein jederzeit wieder kündbares DAZN-Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, ein Jahresabo einmalig 279,99 Euro.

