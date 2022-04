1. FC Köln vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag der Bundesliga trifft der 1. FSV Mainz 05 heute auf den 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Köln vs. Mainz 05, Übertragung - Die wichtigsten Infos zum Bundesliga-Spiel

In der Bundesliga spielt am heutigen Samstag, 9. April, der 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05. Der Anpfiff der Partie des 29. Spieltags erfolgt um 15.30 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

In der aktuellen Saison kämpfen der 1. FC Köln und der 1. FSV Mainz 05 um den Anschluss an die europäischen Plätze. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1 unentschieden.

Am vergangenen Wochenende mussten die Kölner im Kampf um Europa federn lassen. Nach einer 0:1-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Union Berlin beträgt der Abstand auf den sechsten Platz vier Punkte. Gegen den nächsten Kontrahenten um das internationale Geschäft soll nun ein Sieg her.

Auch der 1. FSV Mainz 05 möchte in der Tabelle oben dran bleiben. Der Traum von der Europa League soll weiterhin bestehen bleiben.

© getty Im Hinspiel trennten sich Köln und Mainz mit 1:1 unentschieden.

1. FC Köln vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an den Samstagsspielen der Bundesliga liegen in dieser Saison einzig und allein bei Sky. Wer sich heute also 1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz live im TV oder im Livestream ansehen will, benötigt ein Abo des Pay-TV-Senders. Mit dem Sport und Bundesliga-Paket zum monatlichen Preis von 27 Euro seid Ihr auf der sicheren Seite.

Alle Sky-Kunden können sich das Spiel ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) mit dem Kommentar von Marcus Lindemann ansehen. Eine weitere Alternative, wenn auch in etwas abgespeckter Form, ist die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), in der die fünf heutigen Spiele der Bundesliga zusammengefasst sind.

Auch im Internet könnt Ihr 1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05 nur via Sky live verfolgen. Den Livestream zur Partie können Sky-Kunden über die App SkyGo auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen. Da SkyGo in jedem Abo preislich inbegriffen ist, fallen keine zusätzliche Kosten an.

Mit Kosten müssen dagegen alle rechnen, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen wollen. Möglich ist das über ein sogenanntes SkyTicket. Ein solches kann auch nur für einen Monat gebucht werden. Das Supersport-Ticket gibt es momentan zum reduzierten Preis von 14,99 Euro im Monat. Mit diesem könnt Ihr beispielsweise alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der Premier League live verfolgen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

1. FC Köln vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo, wollt die Partie aber dennoch live verfolgen? Ihr könnt das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FSV Mainz 05 auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Das Match findet Ihr ebenfalls in unserem Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

1. FC Köln vs. Mainz 05: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Ehizibue, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri, Ljubicic - Uth, Duda, Kainz - Modeste

1. FSV Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhatw - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, Boetius - Burkardt, Onisiwo

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag