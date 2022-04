Zum Auftakt des 28. Spieltags der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln. Die komplette Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Das erste Bundesligaspiel nach der Länderspielpause bestreiten am heutigen Abend Union Berlin und der 1. FC Köln. Wer kann heute im Kampf um die Europapokalplätze punkten? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Union Berlin und dem 1. FC Köln treffen heute der Tabellenneunte und der Tabellensiebte der Bundesliga aufeinander. Zudem trennen die beiden Teams in der Tabelle nur zwei Punkte. Beide Mannschaften befinden sich noch mittendrin im Kampf und die Europapokalränge. Der Abstand von Union auf Tabellenplatz sechs beträgt jedoch schon ganze sechs Zähler. Beide Mannschaften müssen heute also dringend punkten, um den Abstand auf die Europapokalplätze nicht zu groß werden zu lassen.

Vor Beginn: Die erste Partie des 28. Spieltags der Bundesliga wird am heutigen Abend um 20.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln.

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi

Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi 1. FC Köln: Schwäbe - Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Ljubicic - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln zeigt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. Ab 19.30 Uhr seht Ihr bei dem Streamingdienst die Übertragung des Duells live und in voller Länge. Das DAZN-Team besteht am heutigen Abend aus dem Moderator Lukas Schönmüller, dem Kommentatoren-Duo Michael Born und Ralph Gunesch sowie aus Alex Schlüter als Reporter vor Ort. Der Anstoß der Partie erfolgt um 20.30 Uhr.

Das Spiel zeigt DAZN ebenso im Livestream, den Ihr über die DAZN-App oder Euren Laptop im Browser streamen könnt. Ein DAZN-Abo kostet 29,99 Euro im Jahr oder 274,99 Euro im Monat.

Bundesliga, 28. Spieltag: Die Tabelle