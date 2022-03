Tiago Tomas - VfB Stuttgarts Trumpf im Abstiegskampf: Teilweise besser als Robert Lewandowski

Im Kampf um den Klassenerhalt kristallisiert sich Winter-Neuzugang Tiago Tomas beim VfB Stuttgart immer mehr als Trumpf und Königstransfer heraus. Teilweise übertrumpft der 19-Jährige sogar Robert Lewandowski.

Die 85. Minute war auf der Anzeigetafel angebrochen, als Tomas bei den über 50.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena Ekstase auslöste, sich vor den eskalierenden Fans in der Cannstatter Kurve aufbäumte und feiern ließ. Der Portugiese hatte in einer wilden Schlussphase die Nerven behalten und die nächste Aufholjagd der Schwaben mit seinem Treffer zum 3:2-Endstand gegen den FC Augsburg gekrönt.

Ein klares Ausrufezeichen in Richtung der anderen abstiegsbedrohten Klubs. Während der Länderspielpause grüßt der VfB erstmals seit dem 18. Spieltag wieder von einem Nicht-Abstiegsplatz (14.). Die Fuggerstädter rutschten hingegen auf Platz 15 ab, die Hertha (16.) verdrängte Bielefeld auf den 17. Rang.

"Er hat Tempo, hat Tiefgang, ist in der Lage, seinen Körper sehr gut einzusetzen und kann eklig sein beim Ballfestmachen", schwärmte Trainer Pellegrino Matarazzo vom Matchwinner nach dem so wichtigen Sieg über den FCA. Tomas ist noch bis nach der nächsten Saison von Sporting Lissabon ausgeliehen. Sportdirektor Sven Mislintat, der sein Goldenes Händchen bei Transfers von jungen Spielern mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte, lobte: "Er hat bewiesen, was für ein wichtiger Neuzugang er ist."

Dabei hatten die stets kritischen VfB-Anhänger mit Blick auf den drohenden dritten Abstieg innerhalb von sechs Jahren schon große Sorgenfalten, nachdem klar war, dass den Kader neben dem 19 Jahre alten Tomas kein weiterer Spieler verstärken wird. Auch die 13 Scorerpunkte in 66 Spielen für Sporting ließen nicht auf einen Heilsbringer im Abstiegskampf schließen. Zudem spielte er in Lissabon kaum eine Rolle in der Hinrunde.

© imago images Tiago Tomas bejubelt seinen Treffer gegen Augsburg.

Tomas ist das Gesicht des Stuttgarter Aufwärtstrends

"Was nützt es mir, wenn er erfahren ist, aber nicht die Qualität mitbringt? Wir bewegen uns in einem sehr, sehr limitierten Budget", begründete Mislintat noch einige Zeit vor der Verkündung des Deals sein Treiben auf dem Transfermarkt und schob - wie es der Zufall so wollte - nach: "Da ist es mir egal, ob er 19 oder 28 ist."

Wenige Monate später ist Tomas das Gesicht des Stuttgarter Aufwärtstrends. Starke sieben Punkte holten die Stuttgarter in den vergangenen drei Spielen. Vor seiner Ankunft erzielte das Team von Matarazzo lediglich fünf Stürmertore, nach sieben Einsätzen steht der U21-Nationalspieler von Portugal allein bei drei Treffern in der Bundesliga.

Außerdem profitieren der lange verletzte Sasa Kalajdzic und die Wolfsburger Leihgabe Omar Marmoush (jeweils drei Saisontore) von dem pfeilschnellen sowie dribbelstarken Angreifer, der seinen Kollegen die so viel zitierten Räume schafft und häufig öffnende Bälle spielt.

NXGN 2022: Das sind die 50 besten Nachwuchsspieler der Welt © imago images 1/52 Das Warten hat ein Ende! Die Sieger von NXGN 2022 stehen fest und die Bundesliga ist im Ranking der größten Talente bärenstark vertreten und in den Top 10 besser als jede andere Top-Liga. Das finale Ranking von 2022 im Überblick. © Real Madrid CF 2/52 Platz 50: BRUNO IGLESIAS (Real Madrid) © imago images 3/52 Platz 49: ENDRICK (Palmeiras Sao Paulo) © Arsenal.com 4/52 Platz 48: MARCELO FLORES (FC Arsenal) © imago images 5/52 Platz 47: ROONY BARDGHJI (FC Kopenhagen) © imago images 6/52 Platz 46: GABRIEL SLONINA (Chicago Fire) © imago images 7/52 Platz 45: LUCAS GOURNA-DOUATH (AS St. Etienne) © getty 8/52 Platz 44: SHOLA SHORETIRE (Manchester United) © getty 9/52 Platz 43: MATHEUS FRANCA (U20 Flamengo Rio de Janeiro) © imago images 10/52 Platz 42: EDOUARD MICHUT (Paris Saint-Germain) © getty 11/52 Platz 41: BRYAN OKOH (RB Salzburg) © imago images 12/52 Platz 40: KAIDE GORDON (FC Liverpool) © getty 13/52 Platz 39: Valentin Barco (Boca Juniors) © imago images 14/52 Platz 38: WAHID FAGHIR (VfB Stuttgart) © imago images 15/52 Platz 37: CARNEY CHUKWUEMKA (Aston Villa) © imago images 16/52 Platz 36: ROKO SIMIC (RB Salzburg) © getty 17/52 Platz 35: ALEJANDRO BALDE (FC Barcelona) © imago images 18/52 Platz 34: ADAM KARABEC (Sparta Prag) © getty 19/52 Platz 33: ISAK BERGMANN JOHANNESSON (FC Kopenhagen) © getty 20/52 Platz 32: LEVI COLWILL (Huddersfield Town) © imago images 21/52 Platz 31: NACI UNUVAR (Ajax Amsterdam II) © imago images 22/52 Platz 30: KAIKY (r., FC Santos) © imago images 23/52 Platz 29: ANDREAS SCHJELDERUP (FC Nordsjaelland) © getty 24/52 Platz 28: CHARLIE PATINO (FC Arsenal) © getty 25/52 Platz 27: XAVI SIMONS (Paris Saint-Germain) © imago images 26/52 Platz 26: MALO GUSTO (Olympique Lyon) © imago images 27/52 Platz 25: KAYKY (Manchester City U23) © imago images 28/52 Platz 24: CADEN CLARK (New York Red Bulls) © imago images 29/52 Platz 23: LIAM DELAP (Manchester City U23) © getty 30/52 Platz 22: HANNIBAL MEJBRI (Manchester United) © imago images 31/52 Platz 21: FELIX AFENA-GYAN (AS Rom) © imago images 32/52 Platz 20: ROMEO LAVIA (Manchester City U23) © getty 33/52 Platz 19: KACPER KOZLOWSKI (Royale Union Saint Gilloise) © getty 34/52 Platz 18: ILIAS AKHOMACH (FC Barcelona) © imago images 35/52 Platz 17: ILAIX MORIBA (FC Valencia) © getty 36/52 Platz 16: MOHAMED-ALI CHO (SCO Angers) © getty 37/52 Platz 15: LUCA NETZ (Borussia Mönchengladbach) © imago images 38/52 Platz 14: MARCOS LEONARDO (FC Santos) © GEPA 39/52 Platz 13: YUSUF DEMIR (Rapid Wien) © imago images 40/52 Platz 12: MATIAS SOULE (Juventus Turin U23) © imago images 41/52 Auf Platz elf sollte eigentlich Arsen Zakharyan (Dinamo Moskau) stehen. Diese Entscheidung wurde vor der russischen Invasion in der Ukraine getroffen. Die Existenz von NXGN liegt darin begründet, junge talentierte Fußballer für ihre Leistungen zu feiern. © imago images 42/52 Dennoch unterstützen wir den Ausschluss Russlands aus Klub- und Nationalmannschaftswettbewerben. Wir wollen die Teams, für die Zakharyan spielt, weder unterstützen noch stärken. Daher haben wir uns dazu entschlossen, den elften Platz freizulassen. © getty 43/52 Platz 10: RICARDO PEPI (FC Augsburg) © getty 44/52 Platz 9: BENJAMIN SESKO (RB Salzburg) © getty 45/52 Platz 8: YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund) © getty 46/52 Platz 7: DEVYNE RENSCH (Ajax Amsterdam) © getty 47/52 Platz 6: RAYAN CHERKI (Olympique Lyon) © getty 48/52 Platz 5: HARVEY ELLIOTT (FC Liverpool) © getty 49/52 Platz 4: JAMAL MUSIALA (FC Bayern München) © getty 50/52 Platz 3: GAVI (FC Barcelona) © getty 51/52 Platz 2: FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen) © getty 52/52 Platz 1: JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund)

VfB-Stürmer Tiago Tomas: Mehr Effizienz als Lewandowski

Jedoch verblüfft nicht Tomas' Ballsicherheit oder Kreativität am meisten, sondern seine herausragende Effizienz. Für seine drei Tore benötigte er zehn Torschüsse, im Durchschnitt braucht er für ein Tor also nur 3,3 Schüsse. Damit ist er zielsicherer als Europas Top-Torjäger Lewandowski, der mit seinen 31 Saisontoren bei einer Quote von 4,3 Versuchen steht. Mit einem Top-Speed von 35,6 km/h stellte Tomas gegen Augsburg außerdem einen vereinsinternen Saisonrekord auf.

Angesichts der außergewöhnlichen Fähigkeiten von Tomas verwundert auch nicht, dass sich der VfB eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 15 Millionen Euro gesichert hat. Sollte Mislintat diese Summe tatsächlich auf den Tisch legen, würde er für den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte sorgen.

Ein nach aktuellem Stand denkbares Szenario, sollten genügend finanzielle Mittel vorhanden sein. An Tomas würde ein Verbleib wohl nicht scheitern. Der 1,80 Meter große Offensivspieler war nämlich sofort Feuer und Flamme für seinen neuen Verein.

"In dieser Saison habe ich nicht so viel gespielt. Als das Interesse des VfB kam, hat mir der Gedanke gefallen", sagte er kurz nach seinem Umzug von Lissabon in den Süden Deutschlands. Stuttgart sei "ein großer Klub", habe in den vergangenen Jahren "nicht mehr den Platz inne, den er verdient". Er fühlt sich "geehrt, bei einem so großen Klub zu spielen."

© getty Tiago Tomas geriet nach seinem Treffer zum 3:2 in eine Jubeltraube. Mit dabei: Trainer Pellegrino Matarazzo.

Tiago Tomas bleibt auch bei Abstieg in Stuttgart

Auch der Umstand, dass er von einem Titelanwärter und Champions-League-Achtelfinalisten mitten in den Abstiegskampf gewechselt ist, verunsicherte ihn zu keinem Zeitpunkt. Deshalb verriet er auch nicht, ob sein Vertrag im Fall der Fälle in der 2. Liga Bestand hätte. Darüber spreche er nicht, erklärte er. Das sei allerdings auch nicht nötig, weil Stuttgart die Klasse ohnehin halte. "Davon bin ich überzeugt", stellte er klar.

Der VfB habe "genügend Qualität, um da rauszukommen. Das wird nicht einfach, aber ich bin sicher, dass wir es schaffen. Wir steigen nicht ab", sagte Tomas und zeigte schon damals den Kampfgeist, den er Woche für Woche auf dem Platz verkörpert.

Inzwischen ist auch klar, dass Tomas' Leihe auch bei einem Abstieg weiterhin Gültigkeit besitzt, das bestätigte Mislintat im Februar.

Wie die Jubelszenen und Reaktionen nach dem jüngsten Sieg gezeigt haben, verschwendet daran aber nicht nur Stuttgarts neuer Trumpf keinen Gedanken mehr. Den Klassenerhalt hat der VfB schließlich wieder selbst in der Hand.

Bundesliga: Das Restprogramm des VfB Stuttgart