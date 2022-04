SC Freiburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga spielt Tabellenführer FC Bayern München heute beim SC Freiburg. Wie Ihr die Partie des 28. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga, SC Freiburg vs. FC Bayern München: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Mit dem FC Bayern München hat der SC Freiburg am heutigen Samstag, 2. April, den Tabellenführer der Bundesliga zu Gast. Angepfiffen wird die Partie des 28. Spieltags um 15.30 Uhr im Europa-Park Stadion.

Im bisherigen Saisonverlauf ärgerte der SC Freiburg schon so manchen Favoriten. Auch in München spielte das Team von Trainer Christian Streich stark, verlor nur knapp mit 1:2.

Gut Form waren die beiden heutigen Kontrahenten vor der Länderspielpause. Freiburg ist seit sechs Spielen ungeschlagen, der FC Bayern seit fünf Spielen. Mit einem Sieg könnten die Gäste den erst am Abend spielenden Verfolger Borussia Dortmund unter Druck setzen und den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen.

Freiburg ist mittendrin im Kampf ums internationale Geschäft. Als derzeitiger Tabellenfünfter ist sogar die Champions-League-Qualifikation machbar.

SC Freiburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an den Samstagsspielen der Bundesliga liegen in dieser Saison einzig und allein bei Sky. Wer sich heute also SC Freiburg vs. FC Bayern München live im TV oder im Livestream ansehen will, benötigt ein Abo des Pay-TV-Senders. Mit dem Sport und Bundesliga-Paket zum monatlichen Preis von 27 Euro seid Ihr auf der sicheren Seite.

Alle Sky-Kunden können sich das Spiel ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit dem Kommentar von Martin Groß ansehen. Eine weitere Alternative, wenn auch in etwas abgespeckter Form, ist die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), in der die fünf heutigen Spiele der Bundesliga zusammengefasst sind.

Auch im Internet könnt Ihr SC Freiburg vs. FC Bayern München nur via Sky live verfolgen. Den Livestream zur Partie können Sky-Kunden über die App SkyGo auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen. Da SkyGo in jedem Abo preislich inbegriffen ist, fallen keine zusätzliche Kosten an.

Mit Kosten müssen dagegen alle rechnen, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen wollen. Möglich ist das über ein sogenanntes SkyTicket. Ein solches kann auch nur für einen Monat gebucht werden. Das Supersport-Ticket gibt es momentan zum reduzierten Preis von 14,99 Euro im Monat. Mit diesem könnt Ihr beispielsweise alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der Premier League live verfolgen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos und ganz ohne Registrierung könnt Ihr SC Freiburg vs. FC Bayern München heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen - übrigens auch in unserem Konferenz-Liveticker, in dem wir das Geschehen auf allen Plätzen beleuchten.

Hier geht's zum Liveticker SC Freiburg - FC Bayern München.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, SC Freiburg vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg : Flekken - Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter - Eggestein, Höfler - Sallai, Jeong, Grifo - Höler

: Flekken - Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter - Eggestein, Höfler - Sallai, Jeong, Grifo - Höler FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sane, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle am 28. Spieltag