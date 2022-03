Am heutigen Sonntag geht es in der Bundesliga zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt zur Sache. Was auf dem Spielfeld alles passiert, könnt Ihr hier in unserem Liveticker verfolgen.

In der Bundesliga stehen heute drei Spiele auf dem Programm, das erste Duell wird zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt stattfinden. Mit diesem Liveticker verpasst Ihr keine Aktion!

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Betrachtet man nur das Hinspiel, erwartet uns heute ein Duell auf Augenhöhe - dort trennten sich die beiden Mannschaften 1:1. Leipzig ist aktuell allerdings klar besser in Form, die Bullen sind mit 18 Zählern das beste Rückrundenteam der Liga. Frankfurt hingegen ist zwar wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen ungeschlagen, durchlebt allerdings eine Saison mit viel Auf und Ab.

Vor Beginn: Ab 15.30 Uhr soll es in der Red Bull Arena in Leipzig zur Sache gehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

© getty Das Hinspiel zwischen Leipzig und Frankfurt endete mit einem 1:1.

Bundesliga, RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, A. Haidara, Angelino - Forsberg - Silva, Nkunku

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, A. Haidara, Angelino - Forsberg - Silva, Nkunku Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Rode - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream

Ihr möchtet die Begegnung zwischen Leipzig und Frankfurt heute live und in Farbe sehen? Dann ist DAZN Euer Anlaufpunkt. Der Streamingdienst hat in dieser Saison nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Programm. Los geht es dort eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 15 Uhr, folgendes Team ist für Euch am Start:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin vor Ort: Miriam Sinno

Neben der Bundesliga hat DAZN auch Fußball aus zahlreichen weiteren Top-Ligen (Champions League, Serie A, La Liga, Ligue 1), sowie US-Sport, Darts, Motorsport, Tennis, Kampfsport und vieles mehr im Angebot. Wenn Ihr Euch das Ganze sichern möchtet, könnt Ihr das hier für 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich tun.

