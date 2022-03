DFB-Lehrwart Lutz Wagner nach Becher-Eklat im Interview: "Ein Chaot zu viel!"

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter und DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner verurteilt im Interview mit SPOX und GOAL den Becherwurf im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach und spricht über mögliche Konsequenzen.

Lutz Wagner war einer der erfahrensten Schiedsrichter in der Bundesliga. Mit 197 Spielen und 99 Einsätzen in der 2. Bundesliga hat der heute 58-Jährige schon viel erlebt. Einen tätlichen Angriff noch nicht.

So zeigte sich Wagner auch im Gespräch mit SPOX und GOAL schockiert über die Ereignisse im Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach, als Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann von einem Becher am Kopf getroffen wurde. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Der Kontrollausschuss des DFB ermittelt bereits. Wagner berichtet von seinem Gespräch mit Gittelmann und erklärt das genaue Vorgehen.

Herr Wagner, die wichtigste Frage vorweg: Wie geht es Christian Gittelmann?

Lutz Wagner: Zum Glück geht es ihm wieder gut. Ich habe mit ihm gesprochen: Er hat eine leichte Gehirnerschütterung, eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma. Ich bin sicher, dass er die körperlichen Schäden in den nächsten Tagen wegstecken wird. Wichtig wird sein, dass er auch gefühlsmäßig alles verarbeitet. Man muss es sich vorstellen, dass man als Assistent dann wieder an der Seite steht und das Gefühl hat: "Gleich kommt wieder etwas von hinten geflogen." Das ist nicht zuträglich für die Konzentration. Aber Christian Gittelmann ist ein klasse Typ. Er wird damit umgehen können und auch wieder zurückkommen.

Man hatte in der Szene nicht nur das Gefühl, dass er Schmerzen hat, sondern auch sehr schockiert und enttäuscht war.

Wagner: Man muss sich vorstellen: Man steht da und rechnet überhaupt nicht damit. Das war ein voller Becher und das ist ein ganz heftiger Schlag. Das macht was mit einem und da kann man sich auch nicht kurz schütteln und sagen: "So, jetzt mache ich weiter."

Schiedsrichter Benjamin Cortus hat das Spiel abgebrochen. War das die einzig richtige Entscheidung?

Wagner: Der Spielabbruch war gerechtfertigt und die einzige Alternative für den Schiedsrichter. Benjamin Cortus hat das selbst erst gar nicht wahrgenommen und hat über Funk die Rufe gehört. Er hat dann das einzig richtige gemacht und ist in die Kabine gegangen. Wichtig ist, dass erst einmal der Schiedsrichter-Assistent ärztlich versorgt wird.

© getty Lutz Wagner ist beim DFB Schiedsrichter-Lehrwart

Man wartet als Zuschauer währenddessen im Stadion oder vor dem Fernseher darauf, was passiert. Hatte der Schiedsrichter einen Spielraum? Hätte er theoretisch auch auf den Platz zurückkommen und weiterspielen lassen können?

Wagner: So wie der Fall in Bochum gelaufen ist, gab es für den Schiedsrichter keinen Spielraum. Es war eindeutig, denn der Schiedsrichter-Assistent war verletzt und musste ins Krankenhaus. Es ist dann auch nicht so, dass man sagt: "Wir machen weiter, es ist ja noch der vierte Schiedsrichter da." Der ist nur dafür da, wenn sich ein Schiedsrichter im Spiel verletzt, sich beispielsweise eine Zerrung holt. Aber wenn es ein Angriff auf den Assistenten gibt, ist es ein Angriff auf das gesamte Schiedsrichter-Team. Dann geht es nicht weiter.

Wie ist dann das weitere Vorgehen in den Katakomben?

Wagner: Er hat die Mannschaftsverantwortlichen inklusive Spielführer eingeschaltet und den Entschluss des Spielabbruchs offiziell mitgeteilt. Das wurde von beiden Mannschaften zu 100 Prozent so akzeptiert. Die Verantwortlichen von Bochum und Mönchengladbach haben das absolut genauso gesehen und mitgetragen. Man muss auch dazu sagen, dass ich selbst oft in Bochum Schiedsrichter war. Das ist ein toller und gut geführter Verein mit klasse Fans, aber da ist dann ein Chaot dabei. Und dies ist dann letztlich ein Chaot zu viel.

Von Bochumer Seite war die Reaktion auch sehr eindeutig. Vom Präsidenten bis hin zu den Spielern auf dem Platz wurde der Angriff scharf verurteilt.

Wagner: Christian Gittelmann hat auch heute Morgen gesagt, dass er sehr viel Zuspruch und aufmunternde Worte unter anderem aus Bochum bekam. Das zeigt, dass die Fußballfamilie intakt ist. Diejenigen, die den Fußball wirklich lieben, halten zusammen und das ist auch wichtig für unser Image. Es gilt für uns alle, die Chaoten von den Stadien fernzuhalten.

Kuriose Spielabbrüche: Schiri-Attacke, Boss mit Revolver, Bienenschwarm © imago images 1/32 Am Freitagabend ist es beim Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach nach knapp 70 Minuten zu einem Eklat gekommen. Linienrichter Christian Gittelmann wurde von einem "Fan" mit einem Becher getroffen. © imago images 2/32 Gittelmann wurde ins Krankenhaus gebracht, Schiedsrichter Benjamin Cortus brach die Partie ab. SPOX erinnert an traurige und kuriose Spielabbrüche im Fußball. © getty 3/32 Im September 2021 wurde das Spiel zwischen Brasilien und Argentinien in Sao Paulo nach fünf Minuten abgebrochen, als Beamte der brasilianischen Behörde für Gesundheitsüberwachung Anvisa sowie der Bundespolizei den Rasen betraten. © getty 4/32 Warum kam es zum Abbruch? Die England-Profis Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Cristian Romero und Giovani Lo Celso hatten unterschlagen, dass sie sich vor ihrer Reise nach Venezuela zuvor noch im Vereinigten Königreich aufgehalten hatten … © getty 5/32 Das Problem: Großbritannien stand in Brasilien auf der "Roten Liste" der Hochrisiko-Corona-Gebiete, Einreisende aus diesen Ländern mussten zwingend für 14 Tage in Quarantäne. So stürmte die Anvisa das Feld. Messi und Co. wunderten sich. © getty 6/32 "Wir sind seit drei Tagen hier. Warum seid ihr nicht früher gekommen, zum Hotel oder zum Training? Habt ihr abwarten wollen, dass das Spiel beginnt?", fragten die Spieler vor den TV-Kameras. © getty 7/32 Spielabbrüche resultieren leider auch noch im 21. Jahrhundert aus Rassismus. Wie zum Beispiel bei der deutschen Generalprobe für Olympia im Juli, als Jordan Torunarigha beleidigt wurde. Auch Gewalt ist weiterhin ein Thema ... © imago images 8/32 Im August wurde das Derby zwischen Nizza und Marseille von heftigen Ausschreitungen überschattet. OM-Star Dimitri Payet hatte eine Plastikflasche zurück in Richtung Heim-Fans geworfen. Es folgte ein Platzsturm. © getty 9/32 Nun wird es kurioser, aber nicht weniger gewalttätig. Im März 2018 erzielte Paok Thessaloniki in der 89. Minute ein Tor, was der Schiedsrichter aufgrund einer Abseitsstellung nicht gab. So weit, so normal. Doch Präsident Ivan Savvadis … © getty 10/32 … stürmte auf den Platz und zog die komplette Aufmerksamkeit auf sich. Unter seinem Gürtel trug der PAOK-Besitzer deutlich sichtbar einen Revolver. Ordner eilten herbei. Der Schiedsrichter beendete die Partie vorzeitig. © imago images 11/32 Sicherheit geht vor: Im Regionalliga-Duell zwischen Germania Halberstadt und Budissa Bautzen waren im April 2018 mehrere Blitze in der Umgebung des Stadions eingeschlagen. Nach nur 17 Sekunden wurde das Spiel wieder abgepfiffen. © imago images 12/32 Weil ein Schwarm Bienen 2016 bei einer Partie in Ecuador plötzlich über die Spielstätte herfiel, blieb den Verantwortlichen nichts anderes übrig, als das Spiel nach zehn Minuten abzubrechen. Die Fußballschuhe wurden mit Schutzanzügen getauscht. © getty 13/32 Ebenfalls tierisch wurde es in Zürich. Die Seniorenpartie zwischen dem FC Embrach und dem FC Räterschen fiel 2015 einer amphibischen Plage zum Opfer. Schon in der Halbzeit waren mehrere Frösche am Spielfeldrand gesichtet worden … © getty 14/32 Bei Wiederanpfiff hatten die Frösche den Rasen bereits eingenommen. Nachdem es den ersten Kontakt zwischen Stollenschuhen und Amphibien gegeben hatte, brach der Schiedsrichter das Spiel zum Schutz der Tiere ab. © imago images 15/32 Im Januar 2018 klagte Kaiserslauterns Trainer Jeff Strasser in der Halbzeitpause über Schwindel und Übelkeit. Der Luxemburger kam umgehend ins Krankenhaus. Die Partie gegen Darmstadt 98 wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen. © imago images 16/32 Ein Herzinfarkt wurde später ausgeschlossen. "Die Probleme waren auf eine verschleppte Grippe zurückzuführen", erklärte Strasser. Für die Roten Teufel stand er trotzdem nie wieder an der Seitenlinie. Inzwischen trainiert er in seiner Heimat. © imago images 17/32 Im Jahr 1997 sorgte ein HR-Übertragungswagen fast für so viel Aufmerksamkeit wie die Partie zwischen den Kickers Offenbach und dem FC Memmingen. Obwohl es um den Aufstieg in die Regionalliga ging. © getty 18/32 Beim Stand von 3:2 für Memmingen fiel in der 89. Minute plötzlich das Flutlicht aus. Durch eine Überlastung des Stromnetzes war die Hauptsicherung rausgeflogen. Ordner und Polizisten liefen nervös umher, die Kickers-Fans zündeten Bengalos … © imago images 19/32 … und im Fernsehen war nur noch ein Testbild zu sehen. Die Polizei beendete das Treiben wenig später, die Sicherheit war in der Dunkelheit nicht mehr gegeben. Der Abbruch wurde frenetisch von den 10.000 Offenbacher Fans bejubelt. © imago images 20/32 Der FCM wollte die verbliebenen Minuten nachholen, doch der Verband entschied sich für ein neues Spiel am hellichten Tag. Ganz ohne Flutlicht. Wie es der Zufall so wollte, gewannen die Kickers dank Doppelpacker Giuseppe Messinese mit 2:0 und stiegen auf. © imago images 21/32 2015 zog Schiedsrichter Martin Petersen im DFB-Pokalspiel des VfL Osnabrück gegen RB Leipzig den Zorn der Heim-Fans auf sich, weil er auf Ecke für den Gegner entschieden hatte. Die Folge: Ihn traf ein Feuerzeug am Kopf. Spielende! © getty 22/32 Im EM-Qualifikationsspiel zwischen Serbien und Albanien im Jahr 2014 flog eine Drohne samt Fahne über das Feld und propagierte "Großalbanien". Grund genug für die Spieler, aufeinander loszugehen. Dem Schiedsrichter blieb nur der Abbruch. © getty 23/32 Bei der EM-Quali zwischen Schweden und Dänemark rückte 2007 ein deutscher Schiedsrichter in den Mittelpunkt: Herbert Fandel. Einem dänischen Zuschauer schmeckte die Leistung des Unparteiischen so gar nicht. © getty 24/32 Der betrunkene "Fan" attackierte Fandel, der in der 89. Minute Christian Poulsen beim Stand von 3:3 die Rote Karte gezeigt und Elfmeter gegeben hatte. Das Ende vom Lied: Schweden gewann 3:0 und der dänische Verband bekam 250.000 Euro Schadensersatz. © getty 25/32 Die UEFA verhängte eine Platzsperre von zwei Heimspielen. Außerdem wurde der Täter zu 20 Tagen Haft verurteilt. Später gab der Zuschauer an, im Verlauf des Abends "15 bis 20 Bier getrunken" zu haben. © getty 26/32 Ebenfalls zu tief ins Glas geguckt hatte ein Zuschauer im April 2003 beim Heimspiel der Tranmere Rovers gegen Mansfield. Der Unbekannte war via Flutlichtmasten auf das Dach der Tribüne geklettert und weigerte sich, wieder den Rückweg einzuschlagen. © getty 27/32 Weil der Mann nicht den Eindruck machte, seine gewagte Position bis Spielende halten zu können, brach der Schiedsrichter beim Stand von 2:0 für die Rovers zur Pause ab. Nach dem Wiederholungsspiel stiegen die Gastgeber in die dritte Division ab. © imago images 28/32 Kurios: Weil der Schiedsrichter im Schweizer Pokalfinale 1967 einen Elfmeter für den FC Basel pfiff, setzten sich fünf Spieler des Gegners aus Lausanne auf den Rasen und weigerten sich weiterzuspielen. Schiedsrichter Göppel wurde es zu bunt: Er brach ab! © imago images 29/32 In der Bundesliga-Partie zwischen M’Gladbach und Bremen hatte der Spielabbruch 1971 technische Gründe. Gladbach-Legende Laumen lief bei einem Freistoß kurz vor Schluss beim Stand von 1:1 mit viel Wucht Richtung Ball. Netzers Flanke verpasste er, ... © imago images 30/32 … bremsen konnte ihn aber erst das Tornetz. Der hölzerne Torpfosten brach daraufhin in zwei Stücke und erzwang den Spielabbruch. Der Verband entschied später auf 2:0 für Werder Bremen. Seit diesem Vorfall bestehen Torpfosten nur noch aus Aluminium. © getty 31/32 Stell dir vor, der Schiedsrichter pfeift an, aber der Gegner steht gar nicht auf dem Platz. Beim WM-Quali-Spiel der Schotten 1996 tauchte der Gegner aus Estland einfach nicht auf. Grund dafür war eine Vorverlegung der Partie aufgrund schlechter Sicht. © getty 32/32 Estland zeigte sich mit dem Anpfiff am Nachmittag nicht zufrieden und ließ seine Spieler nicht zum Spiel antreten. Im Wiederholungsspiel trennten sich beide Teams schließlich torlos 0:0.

Kann man Maßnahmen ergreifen, um die Schiedsrichter noch besser zu schützen?

Wagner: Wir sind sehr froh, dass wir Fußballstadien ohne Netze, Barrieren oder Plexiglasscheiben haben. Wir dürfen nicht den Fehler machen, alle Fans generell dafür zu bestrafen, weil irgendwo etwas passiert ist. Wenn ich im Stadion bin und so einen Chaoten sehe, würde ich versuchen ihn mit Hilfe der anderen Fans festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Wenn nun so ein Spiel abgebrochen wird, setzt hoffentlich eine Bewusstseinsänderung ein, und jeder merkt, dass es so nicht weiter geht. Für echte Fans ist Wegschauen keine Alternative und für den einzelnen Chaoten ist die Abschreckung hoffentlich so groß, dass er es sich zweimal überlegt, so etwas Idiotisches zu tun.

Der Kontrollausschuss des DFB hat die Ermittlungen übernommen. Es gibt den Präzedenzfall St. Pauli - Schalke 04 aus dem Jahr 2011, als Deniz Aytekin in einem ähnlichen Fall das Spiel abgebrochen hatte. Das Spiel wurde für Schalke 04 gewertet und St. Pauli musste mindestens 50 Kilometer außerhalb von Hamburg das nächste Heimspiel absolvieren. Können wir nun die gleichen Konsequenzen erwarten?

Wagner: Der Schiedsrichter hat zusammen mit seinem Assistenten einen Bericht verfasst und beide sind nun nur noch Zeugen. Er hat damit nun keinerlei Befugnisse mehr, was die Sportsgerichtsbarkeit angeht. Das ist auch gut so. Das ist wie im Staat mit der Gewaltenteilung: Exekutive, Legislative und Judikative. So ist es auch in diesem Fall. Da ich selbst öfters bei Sportgerichtsverhandlungen als Experte gehört werde, kann ich nur generell sagen, dass der Fall bei den Rechtsorganen des DFB in guten Händen liegt.

Ist Ihnen schon mal eine ähnliche Situation widerfahren?

Wagner: Ausschreitungen und Anfeindungen leider schon, aber dass körperlich jemandem aus meinem Team oder mir selbst etwas passiert ist, zum Glück noch nicht. Aber ich wusste immer, dass so etwas passieren kann und es gab auch schon grenzwertige Situationen. Daher kann ich mit den Kollegen mitfühlen.