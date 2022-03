BVB - News und Gerüchte: Hummels und Guerreiro vor Rückkehr

4/16

EMRE CAN: Brachte Kobel zu Beginn unnötig in Bedrängnis. Ansonsten sicher im Aufbauspiel. Versuchte die anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten mit klaren Ansagen in den Griff zu kriegen - und hatte Erfolg. Wichtige Grätsche kurz vor Ende. Note: 2.