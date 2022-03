1. FC Köln vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 27. Spieltags der Bundesliga treffen heute der 1. FC Köln und Borussia Dortmund aufeinander. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Köln vs. BVB, Übertragung: Bundesliga - Anpfiff, Ort, Spielstätte

Für Borussia Dortmund geht es nach dem Duell gegen den FSV Mainz 05, das am Mittwoch nachgeholt werden musste und das die Schwarz-Gelben mit 1:0 für sich entscheiden konnten, am heutigen Sonntag, den 20. März in der Bundesliga ohne große Verschnaufpause direkt weiter. Am 27. Spieltag sind die Dortmunder zu Gast beim 1. FC Köln. Um 19.30 Uhr stehen sich die beiden Mannschaften im Rhein-Energie-Stadion in Köln gegenüber.

In der Hinrunde setzte sich der BVB, der aktuell auf Platz zwei hinter dem FC Bayern München liegt, mit 2:0 durch.

© getty In der Hinrunde setzten sich die Dortmunder mit 2:0 durch.

1. FC Köln vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie auch alle anderen Sonntagsspiele der Bundesliga wird auch die Partie 1. FC Köln gegen den BVB heute live und in voller Länge bei DAZN gezeigt. Die Übertragung geht um 18.30 Uhr mit einer detaillierten Vorberichterstattung los. Von da an bis zum Abpfiff wird das Team aus Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann, Experte Ralph Gunesch und Reporter vor Ort Daniel Herzog Euch durch die Partie führen.

1. FC Köln vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auch SPOX bietet heute Köln vs. Borussia Dortmund an - nämlich in Form eines ausführlichen Livetickers, mit dem Ihr die wichtigsten Ereignisse des Spiels beschrieben bekommt.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund.

1. FC Köln vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln - Borussia Dortmund

1. FC Köln - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 27

27 Datum: 20. März 2022

20. März 2022 Anstoß: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

