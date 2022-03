Zum Abschluss des Spieltags empfängt der 1. FC Köln heute den BVB. Wie das Duell zwischen den Klubs ausgeht, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Einmal geht es in der Bundesliga am 27. Spieltag noch zur Sache, und zwar zwischen dem 1. FC Köln und dem BVB. Mit unserem Liveticker zur Partie müsst Ihr keine Karte und kein Tor verpassen.

1. FC Köln vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Am vergangenen Spieltag hat der FC im Rheinderby die drittplatzierten Leverkusener besiegt, gegen Dortmund dürften die Kölner also trotz der 0:2-Niederlage im Hinspiel nicht ohne Selbstbewusstsein in die Partie gehen.

Vor Beginn: Die Kölner empfangen ihre Gäste wie gewohnt im Rhein-Energie-Stadion. Um 19.30 Uhr geht es dort los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Sonntagsspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund.

© getty Im Hinspiel gewann der BVB gegen den 1. FC Köln zuhause mit 2:0.

Bundesliga, 1. FC Köln vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Köln : Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, J. Horn - Özcan - Uth, Duda, Thielmann - Andersson, Modeste

: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, J. Horn - Özcan - Uth, Duda, Thielmann - Andersson, Modeste Dortmund: Kobel - Passlack, Can, Hummels, N. Schulz - Witsel - Reyna, Bellingham - M. Wolf, Haaland, Malen

1. FC Köln vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Ein Sonntagsspiel steht an - das bedeutet, dass DAZN die Übertragung der Partie zwischen Köln und Dortmund übernimmt. Eine volle Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr dort zu den Vorberichten einschalten. Folgendes Team wird für Euch berichten:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Daniel Herzog

