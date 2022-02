In der ersten Sonntagspartie der Bundesliga trifft der VfL Bochum heute auf RB Leipzig. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Partie des 24. Spieltags der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

VfL Bochum vs. RB Leipzig live erleben mit dem DAZN-Abo!

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig findet am heutigen Sonntagnachmittag, den 27. Februar, um 15.30 Uhr statt. Gespielt wird heute die Partie des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

Die vergangene Woche lief für die heutigen Gäste aus Leipzig sehr erfolgreich. Erst wurde am letzten Spieltag in der Bundesliga die Hertha mit 6:1 vom Platz gefegt, ehe RB Leipzig unter der Woche den Einzug in das Achtelfinale der Europa League perfekt machte. Mit 3:1 bezwang RB am vergangenen Donnerstag den spanischen Topklub Real Sociedad San Sebastian. Mit Neu-Trainer Domenico Tedesco läuft es für RB Leipzig immer besser. Die Europapokalplätze haben die Leipziger in der Tabelle mittlerweile schon wieder erreicht. Festigt Leipzig heute gegen den VfL Bochum seinen Platz in der Tabelle?

Für den Aufsteiger aus Bochum hätten die letzten Wochen ebenfalls kaum besser laufen können. Schon seit fünf Pflichtspielen ist die Truppe von Bochum-Trainer Thomas Reis ungeschlagen. Auf das furiose 4:2 gegen die Bayern folgte am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart ein 1:1-Unentschieden. Erst in der Nachspielzeit konnte der VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart per Elfmeter ausgleichen. Mit RB Leipzig hat der VfL heute jedoch einen stärkeren Gegner vor der Brust. Dass die Bochumer die Spitzenteams in der Liga ärgern können, zeigt die Bochumer jedoch vor rund zwei Wochen gegen den FC Bayern München.

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos in der Übersicht

Spieltag: 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga

24. Spieltag der Fußball-Bundesliga Begegnung: VfL Bochum vs. RB Leipzig

VfL Bochum vs. RB Leipzig Datum: 27. Februar

27. Februar Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig zeigt DAZN heute live und in voller Länge exklusiv im TV und Livestream. Die Vorberichte zum Spiel beginnen bei DAZN 2 heute um 15.00 Uhr. Der Anstoß erfolgt dann etwas später um 17.30 Uhr. Das DAZN-Team besteht heute aus Moderator Daniel Herzog, den Kommentatoren Jan Platte und Benny Lauth sowie der Reporterin vor Ort Ann-Sophie Kimmel.

© getty Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Eduard Löwen für den VfL Bochum am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart den Ausgleich per Elfmeter.

Die Übertragung des Spiels könnt Ihr heute ebenfalls bequem im Livestream mit der DAZN-App oder über Euren Laptop im Browser streamen.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights.

Ein Abo kostet bei DAZN monatlich 29,99 Euro oder 274,99 Euro im Jahr. DAZN-Kunden, welche Ihr Abonnement schon vor dem 01. Februar abgeschlossen haben, zahlen bis zum 31. Juli Ihren aktuellen Tarif.

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano, Löwen, Rexhbecaj, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano, Löwen, Rexhbecaj, Holtmann - Polter RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan - Henrichs, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Szoboszlai, Forsberg - Poulsen

VfL Bochum vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Partie zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig im ausführlichen Liveticker, damit Ihr keine wichtige Spielszene verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga, 24. Spieltag: Die aktuelle Tabelle