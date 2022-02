SPOX-Voting: Sollte der VfB Stuttgart Trainer Pellegrino Matarazzo entlassen?

18 Punkte nach 21 Spielen: Das ist die besorgniserregende Ausbeute des VfB Stuttgart in dieser Saison. Dem Tabellen-17. der Bundesliga droht der dritte Abstieg in sechs Jahren. SPOX will von Euch wissen: Brauchen die Schwaben im Abstiegskampf einen neuen Trainer oder ist Pellegrino Matarazzo weiterhin der Richtige?

Stuttgart befindet sich seit Wochen in einer bedrohlichen Abwärtsspirale. Seit dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg in der Hinrunde (11. Dezember) gewann der VfB keine Partie mehr.

In der Rückrunde, die mit der Lichtung des Lazaretts eigentlich die Wende bringen sollte, folgten auf ein ernüchterndes 0:0 bei Tabellenschlusslicht Greuther Fürth zum Auftakt drei Niederlagen. Zuletzt verlor der Meister von 2007, trotz zwei Wochen Spielpause und einem Trainingslager auf Marbella, nach einer schwachen Leistung mit 2:3 gegen die Eintracht aus Frankfurt.

Immerhin wurde die Durststrecke von über fünf Spielen ohne Tor beendet. Mit Silas und Sasa Kalajdzic sind außerdem zwei Leistungsträger aus der Vorsaison nach einem halben Jahr Verletzungspause wieder bei Kräften.

Die Situation ist trotzdem mehr als bedenklich. Stuttgart ist mal wieder in einer Endlos-Schleife gefangen, in der so vieles an die jüngsten Abstiege erinnert.

Deshalb stellt sich die Frage, ob diese nur mit einem neuen Trainer beendet werden kann. Sportdirektor Sven Mislintat stellte seinem Coach nach der jüngsten Pleite hingegen eine Jobgarantie aus. Matarazzo genießt aufgrund seiner guten Arbeit in den vergangenen Monaten und Jahren weiterhin einen hohen Stellenwert.

Doch kann Aufstiegstrainer Matarazzo das Ruder überhaupt noch herumreißen oder braucht die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Impuls? Ihr seid gefragt, teilt uns Eure Meinung mit. Für App-User geht es zur Abstimmung hier entlang.