VfB Stuttgart: Klares Bekenntnis von Mislintat - auch für die 2. Liga

Sven Mislintat hat sich klar zum VfB Stuttgart bekannt. Auch bei einem eventuellen Abstieg in Liga zwei wolle er bleiben.

"Bin ich in der 2. Liga dabei? Klares Ja", sagte Mislintat am Tag nach dem 2:3 gegen Eintracht Frankfurt und stellte sich gleichzeitig hinter seinen Trainer.

Pellegrino Matarazzo habe ihm zugesichert, einen eventuellen Gang in die 2. Liga mit dem VfB ebenfalls anzutreten. Nicht der einzige Grund, an ihm festzuhalten, wie Mislintat betonte: "Unsere Rahmenbedingungen sind, jedes Jahr im Schnitt rund 25 Millionen Euro netto zu verdienen. Das bedeutet auch Substanzverlust jedes Jahr. Dazu brauchen wir einen Trainer, der entwickelt."

"Rino ist mit der wichtigste Teil dieses Klubs, der diesen Weg überhaupt ermöglicht", so Mislintat weiter: "Wenn ich einen Trainer habe, der es geschafft hat, aus Borna oder Nico 25-Millionen-Spieler zu machen, die am Boden lagen, die einen Marktwert von null hatten, dann fange ich nicht an, ihn infrage zu stellen."

Gemeint sind Nicolas Gonzalez und Borna Sosa, die beim VfB lange als sportliche Pflegefälle auffielen, mittlerweile allerdings Stammspieler (Sosa) beziehungsweise drittteuerster Abgang in der VfB-Historie (Gonzalez) sind.