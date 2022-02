Bochum-Coach Reis scherzt über Tor-Helden nach Triumph gegen FC Bayern

Nach dem denkwürdigen 4:2-Erfolg des VfL Bochum gegen den FC Bayern München ist Trainer Thomas Reis im Doppelpass von Sport1 zum Scherzen aufgelegt. Der 48-Jährige witzelte dabei über die Tor-Helden Cristian Gamboa und Gerrit Holtmann.

"Gamboa schießt normalerweise nur einmal im Jahr ein Tor - wenn überhaupt. Und Gerrit Holtmann hat den rechten Fuß eigentlich nur zum Stehen", verriet Reis, als er in die Talksendung zugeschaltet wurde (hier geht's zur Analyse).

Gamboa ließ das runde Leder in der 40. Minute spektakulär von der rechten Seite kommend im langen Winkel einschlagen, Bayerns Torwart Sven Ulreich war machtlos - genauso wie bei dem sehenswerten Schlenzer von Holtmann nur vier Minuten später.

Der 26-Jährige visierte von der linken Strafraumkante aus ebenfalls die lange Ecke an und traf zum zwischenzeitlichen 4:1 (44.). Robert Lewandowski hatte den Favoriten in Führung geschossen (9.), vor der Traumtor-Parade drehten Christopher Antwi-Adjei (14.) und Jürgen Locadia (38., Handelfmeter) die Partie zugunsten der Gastgeber.

Noten: Bayern-Defensive einfach unterirdisch - nur Lewy in Normalform © getty 1/15 Der FC Bayern ist am 22. Spieltag der Bundesliga bei Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4) unter die Räder gekommen. Vor allem die Münchner Defensive erlebte einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © getty 2/15 SVEN ULREICH: Der Vertreter des verletzten Neuer erlebte einen äußert undankbaren Nachmittag. Hatte an keinem der vier Gegentreffer Mitschuld, konnte sich andererseits aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Bekam den quirligen Holtmann defensiv zu keiner Zeit in den Griff. Offensiv ohne nennenswerte Vorstöße. Brachte nur 66 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 5. © getty 4/15 DAYOT UPAMECANO: Ein rabenschwarzer Tag für den Franzosen. Beim 1:1 und 1:4 ließ er sich von Holtmann abkochen, den Elfmeter zum 1:2 verschuldete mit einem vermeidbaren Handspiel. Vor dem 1:3 mit dem entscheidenden Ballverlust. Note: 6. © imago images 5/15 NIKLAS SÜLE: Hauptverantwortlich für Antwi-Adjejs Ausgleichstreffer zum 1:1, als er den Angreifer zu einfach gewähren ließ. Darüber hinaus immer wieder mit Abstimmungsproblemen in der Rückwärtsbewegung. Note: 5,5. © getty 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Ließ sich im Gegensatz zu seinen Nebenleuten nichts Spielentscheidendes zu Schulden kommen, Sicherheit strahlte er aber zu keinem Zeitpunkt aus. Gewann nur 57 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Vor der Viererkette als alleiniger Sechser aufgeboten wurde der Nationalspieler von seinen Kollegen bei den schnellen Bochumer Angriffen oft im Stich gelassen. Hatte somit Probleme, Struktur ins Angriffsspiel zu bringen. Note: 4,5. © getty 8/15 SERGE GNABRY: Die Bemühung kann man dem Flügelstürmer nicht absprechen, doch nur wenige seiner Aktionen waren von Erfolg gekrönt. Bäumte sich als einer der wenigen Spieler bis zuletzt gegen die Niederlage auf. Note: 4. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Hing abgesehen von seiner butterweichen Flanke vor Lewandowskis 1:0 völlig in der Luft. Hatte wenig klare Szenen, verlor viele Bälle in der Vorwärtsbewegung und musste nach 64 Minuten für Choupo-Moting weichen. Note: 5. © imago images 10/15 LEROY SANE: Durfte erneut als zentraler Part neben Müller im offensiven Mittelfeld agieren, machte dort, vor allem in den ersten 45 Minuten, aber keine gute Figur. Nach der Pause dann etwas verbessert. Note: 5. © imago images 11/15 KINGSLEY COMAN: Versuchte oft mit Tempo seine Stärken im Eins-gegen-eins auszuspielen, was speziell nach der Pause auch ein ums andere Mal gelang. Außerdem: schöne Flugkopfball-Vorlage vor Lewandowskis Führungstreffer. Note 4. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Der einzige Münchner Offensivspieler in Normalform. Bewies vor dem 1:0 tolle Körperbeherrschung, als er sich artistisch gegen Bella-Kotchap durchsetzte. Beim 2:4 dann kompromisslos. Note: 3. © getty 13/15 CORENTIN TOLISSO: Kam zur Halbzeit für den schwachen Upamecano und brachte sichtbar mehr Sicherheit ins Bayern-Defensivspiel. Note: 3,5. © imago images 14/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde nach 65 Minuten als zweiter Stürmer neben Lewandowski aufgeboten. Wirkliche Torchancen verzeichnete der Kameruner aber nicht. Note: 4,5. © imago images 15/15 MARCEL SABITZER: Kam für die Schlussviertelstunde für Coman, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

VfL Bochum schlägt FC Bayern: So heizte Reis seine Profis ein

Für den Favoriten aus München reichte es letztlich nach dem Seitenwechsel nur noch zum Anschluss zum 4:2. Die Bochumer fügten der Mannschaft von Julian Nagelsmann damit die vierte Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison zu. Die Marschroute von Reis: mutig sein.

"Man hat sich natürlich im Vorfeld überlegt: Wie gehst du so eine Besprechung an? Ich habe gesagt: 'Es gibt immer Spiele in der Saison von Bayern München, wo kleinere Mannschaften vielleicht mal punkten. Warum soll nicht heute so ein Tag sein?'", berichtete Reis im Doppelpass.

Es sei wichtig gewesen, dass "wir uns nicht von dem Rückstand aus der Bahn werfen ließen. In der Folge hat dann alles gepasst", ergänzte Reis.

Ab Montag liege der Fokus voll auf dem Spiel am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart: "Wir müssen diesen Sieg jetzt vergolden. Es ist für uns wichtig, dass wir nach solchen Spielen genauso motiviert zu sein." Die Westfalen befinden sich trotz des Triumphs nach wie vor auf dem elften Tabellenplatz.