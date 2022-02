Zum Auftakt des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt Mainz 05 Bayer Leverkusen. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, liefern wir Euch hier.

Zehn Punkte liegen aktuell in der Tabelle zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen liegt mit 41 Punkten souverän auf einem Champions League-Platz. Auf Platz neun haben die heutigen Gäste aus Mainz ebenfalls noch Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen. Kann sich Mainz heute wieder ein wenig weiter nach vorne in der Tabelle schieben oder kann Bayer Leverkusen mit einem Sieg heute Druck auf den Zweitplatzierten BVB üben?

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen wird am heutigen Freitag, den 18. Februar, um 20.30 Uhr ausgetragen. Spielort ist die Mewa Arena in Mainz.

Bayer Leverkusen hat in der Liga aktuell einen Lauf. Fünf Spiele in Folge hat der heutige Gastgeber nicht mehr verloren. Zudem erzielte Bayer Leverkusen in den letzten drei Partien ganze 14 Tore! Am letzten Spieltag wurde der VfB Stuttgart geschlagen, davor der Tabellennachbar BVB. Jedoch kassierte Bayer Leverkusen in diesen beiden Spielen jeweils zwei Tore. Die Hintermannschaft bei Bayer ist also anfällig, der Angriff dafür aktuell umso gefährlicher.

Für den heutigen Gastgeber aus Mainz gilt jedoch Eines: Verteidigen kann das Team von Trainer Bo Svensson. Nur 24 Tore kassierten die Mainzer in der aktuellen Saison - Ligabestwert. Eine starke Defensivleistung ist am heutigen Tag Pflicht, falls die Gastgeber die Punkte in Mainz behalten wollen.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Kohr, Aaron - J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo

Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Kohr, Aaron - J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Partie zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen heute exklusiv im TV und Livestream live und in voller Länge. Auf DAZN 1 seht Ihr ab 19.30 die Vorberichte zum Spiel. Das DAZN-Team besteht heute aus Tobi Wahnschaffe, Uli Hebel, Benny Lauth und Miriam Sinno.

Das Spiel seht Ihr bei DAZN auch im Livestream live und in voller Länge. Das geht beispielsweise über Euren Laptop im Browser, oder über Euer Tablet oder Smartphone mit der DAZN-App.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 23. Spieltag der Bundesliga

23. Spieltag der Bundesliga Partie: Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen Datum: 18. Februar

18. Februar Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Mewa Arena, Mainz

Mewa Arena, Mainz Übertragung im TV und Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das Spiel zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen verfolgt SPOX für Euch im ausführlichen Liveticker. Ihr verpasst somit keine wichtige Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

