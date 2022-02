Rennen um die Champions-League-Spielplätze, Mittelfeld, Abstiegskampf: Die Samstagsspiele des 21. Spieltags haben alles zu bieten. Hier könnt Ihr sie alle gleichzeitig als Konferenz im Liveticker verfolgen.

Union Berlin und der SC Freiburg wollen in die Champions League, der FC Augsburg und VfB Stuttgart wollen überhaupt in der Bundesliga bleiben. Mit Sicherheit wird es in der Konferenz am 21. Spieltag wieder heißhergehen, hier könnt Ihr das gesamte Spektakel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

Bundesliga: Konferenz am 21. Spieltag im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Augsburg hat mit US-Talent Ricardo Pepi den spannendsten Neuzugang des Winters ins Team geholt und trifft heute auf Union Berlin. Die Eisernen mussten sich mit Max Kruse (zum VfL Wolfsburg) und Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach) von zwei wichtigen Spielern verabschieden

Vor Beginn: Das Transferfenster im Winter ist geschlossen, die Kader der Bundesligisten werden sich ab jetzt kaum noch signifikant ändern. Hier eine Übersicht über alle Wintertransfers in der Bundesliga.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Konferenz-Liveticker am 21. Spieltag der Bundesliga! Um 15.30 Uhr werden fünf Partien angepfiffen, mit dem Ticker behaltet Ihr den Überblick über die gesamte Action.

Bundesliga: Konferenz am 21. Spieltag im Liveticker - Übersicht

Anpfiff Heim Gast 04.02.

20:30 Hertha BSC 1:1 Bochum 05.02.

15:30 Stuttgart -:- Frankfurt 05.02.

15:30 Mainz 05 -:- Hoffenheim 05.02.

15:30 Augsburg -:- Union Berlin 05.02.

15:30 Bielefeld -:- M'gladbach 05.02.

15:30 Köln -:- Freiburg 05.02.

18:30 Bayern München -:- Leipzig 06.02.

15:30 Dortmund -:- Leverkusen 06.02.

17:30 Wolfsburg -:- Greuther Fürth

Bundesliga: Konferenz am 21. Spieltag im TV und Livestream

Im Free-TV ist keine Konferenz am 21. Spieltag der Bundesliga zu sehen.

Sky zeigt die fünf Duelle der Bundesliga am Samstag um 15.30 Uhr jeweils als Einzelspiel sowie zusammen in der Spieltagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Übertragung mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann beginnt bereits um 14 Uhr mit Vorberichten.

Die Konferenz sowie die Einzelspiele könnt Ihr auch als Livestream abspielen mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: Die Tabelle am 21. Spieltag