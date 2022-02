Hertha BSC vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hertha BSC und der VfL Bochum eröffnen heute den 21. Bundesliga-Spieltag. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hertha BSC vs. VfL Bochum heute live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Bundesliga, Hertha BSC vs. VfL Bochum: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Am heutigen Freitag, 4. Februar, kehrt die Bundesliga aus ihrer zweiten Winterpause zurück. Eröffnet wird der 21. Spieltag mit der Partie zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum. Spielbeginn im Olympiastadion zu Berlin ist um 20.30 Uhr.

Hertha BSC und der VfL Bochum finden sich beide in der zweiten Tabellenhälfte wieder. Während Aufsteiger Bochum bisher eine zufriedenstellende Saison spielt und auf Tabellenplatz 11 liegt, steht die Hertha als 13. mit zwei Punkten weniger als der VfL noch stärker im Abstiegskampf als der heutige Gegner.

Die Hauptstädter warten in der Bundesliga seit dem 11. Dezember 2021 auf einen Sieg, der VfL Bochum holte aus den vergangenen drei Bundesligaspielen dagegen vier Punkte und steht zudem im Viertelfinale des DFB-Pokals. In der Hinrunde gewann Hertha BSC in Bochum mit 3:1.

Bundesliga: Der 21. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Freitag, 4. Februar 20.30 Uhr Hertha BSC VfL Bochum Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FC Augsburg Union Berlin Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg Samstag, 5. Februar 18.30 Uhr FC Bayern München RB Leipzig Sonntag, 6. Februar 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Sonntag, 6. Februar 17.30 Uhr VfL Wolfsburg SpVgg Greuther Fürth

Hertha BSC vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wir haben Freitag, und das bedeutet, dass Hertha BSC vs. VfL Bochum heute exklusiv von DAZN übertragen wird. Der Streamingdienst hält nämlich die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga in dieser Saison. Eine Live-Übertragung im Free-TV wird demnach nicht angeboten.

Bei DAZN beginnt die Übertragung heute um 19.30 Uhr. Folgendes Personal ist für Euch im Einsatz:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Miriam Sinno

Abrufen könnt Ihr den Livestream auf dazn.com und in der DAZN-App. Ebenfalls live zu sehen ist das Spiel auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1. Diesen könnt Ihr aber nur in Verbindung mit einem bereits bestehenden Vodafone- oder Sky-Vertrag nach einer Zuzahlung empfangen.

Zum umfangreichen Programmangebot gehören bei DAZN aus dem Bereich Fußball neben der Bundesliga die Champions League der Frauen und Männer, der Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie zahlreiche europäische Pokalwettbewerbe.

Hier könnt Ihr entweder ein Monatsabo (29,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (274,99 Euro) abschließen!

Hertha BSC vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Überblick: Die fixen Deals am Deadline Day © getty 1/37 Das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen schließt am heutigen 31. Januar. SPOX verschafft Euch einen Überblick mit allen fixen Deals am Deadline Day. © getty 2/37 DONG-GYEONG LEE: Der FC Schalke 04 hat sich die Dienste des "koranischen Messi" gesichert. Auch er kommt per Leihe nach Gelsenkirchen. Danach haben die Königsblauen eine Kaufoption für den 24-jährigen Offensivspieler. © getty 3/37 JULIAN ALVAREZ: Der 22-jährige Angreifer wechselt von River Plate zu Manchester City. Dort unterzeichnet er einen Vertrag bis 2027. Dennoch wird er noch bis zum Sommer in Argentinien bleiben, erst danach stößt er zu den Skyblues. © getty 4/37 WOUT WEGHORST: Wechselt zum Tabellenschlusslicht FC Burnley, Die Ablösesumme beträgt Berichten zufolge 15 Millionen Euro. Für Ersatz ist bei den Wölfe mit Kruse und Wind gesorgt. © getty 5/37 JONAS WIND: Wie der VfL Wolfsburg bestätigte, kommt der Stürmer vom FC Kopenhagen. Er unterschreibt bis 2026. Nach Max Kruse ist er der zweite neue Angreifer für die Wölfe. © getty 6/37 GEORGE BELLO: Arminia Bielefeld hat sich die Dienste des 20-jährigen US-Amerikaners gesichert. Der Linksverteidiger lief bislang für Atlanta United in der MLS auf und erhielt bei der Arminia einen Vertrag bis 2026. © getty 7/37 DENIS ZAKARIA: Der Wechsel des Mittelfeldspielers zu Juventus Turin ist perfekt. Der italienische Rekordmeister verkündete den Deal am Nachmittag. Durch den vorzeitigen Abgang erhalten die Gladbacher 4,5 Millionen Euro. © imago images 8/37 CHRISTIAN ERIKSEN: Nach seinem Herzstillstand bei der EM im Sommer gelingt dem Dänen sein Comeback. Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag beim FC Brentford. Das Arbeitspapier gilt zunächst bis zum Sommer, er hat aber eine Option auf Verlängerung. © getty 9/37 DONNY VAN DE BEEK: Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zu Manchester Uniteds Ligakonkurrenten FC Everton. © imago images / Sportimage 10/37 DELE ALLI: Der Mittelfeldspieler wechselt von Tottenham zum FC Everton und unterschreibt bei den Toffees einen Vertrag bis Sommer 2024 Bei den Spurs spielte Alli zuletzt keine Rolle mehr, Tottenham spart nun auch das üppige Gehalt ein. © imago images 11/37 DENIZ UNDAV: Der Angreifer wechselt zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion, allerdings erst im Sommer. Bis dahin bleibt der 25-Jährige noch Royale Union Saint-Gilloise. Als Ablöse sollen sieben Millionen Euro fließen. © imago images 12/37 MAX MEYER: Der Ex-Bundesliga-Profi wechselt per Leihe von Fenerbahce zum FC Midtjylland nach Dänemark. Die Skandinavier sicherten sich zudem eine Kaufoption. © getty 13/37 TANGUY NDOMBELE: Der Mittelfeldspieler kehrt auf Leihbasis zu seinem Ex-Verein Olympique Lyon zurück. Der Deal beinhaltet zudem eine Kaufoption. © getty 14/37 ROMAIN FAIVRE: Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler läuft ab sofort für Olympique Lyon auf, OL überwies Stade Brest dafür 15 Millionen Euro Ablöse. Faivre, an dem lange Zeit auch Gladbach interessiert gewesen sein soll, erhielt einen Vertrag bis 2026. © getty 15/37 AARON RAMSEY: Der Waliser hat einen neuen Klub gefunden und wechselt auf Leihbasis zu den Glasgow Rangers, Gegner des BVB in der Europa League. Die Schotten besitzen zudem eine Kaufoption. © getty 16/37 DEJAN KULUSEVSKI: Der Schwede stürmt künftig für Tottenham Hotspur. Die Spurs einigen sich mit Juventus auf eine Leihe bis 2023, als Gebühr werden zehn Millionen Euro fällig. Der Deal enthält eine Kaufoption für 35 Mio. Euro. © getty 17/37 RODRIGO BENTANCUR: Neben Kulusevski sicherten sich die Spurs auch die Dienste des Juve-Mittelfeldspielers, der fest verpflichtet wird. 19 Millionen Euro plus 6 Millionen Euro an Bonuszahlungen wurden für Bentancur fällig. © getty 18/37 GORAN PANDEV: Der 38-Jährige wagt ein neues Abenteuer und wechselt vom FC Genua zum italienischen Zweitligisten Parma Calcio. Der Rekordnationalspieler Nordmazedoniens wird dort Teamkollege von Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon. © getty 19/37 GIOVANI LO CELSO: Der Mittelfeldspieler wird von Tottenham Hotspur bis Saisonende an den FC Villarreal verliehen. © getty 20/37 RICK VAN DRONGELEN: Der Ex-Hamburger wechselt auf Leihbasis von Union Berlin zum belgischen Erstligisten KV Mechelen. Der Deal läuft bis Saisonende. © getty 21/37 AYMEN BARKOK: Der Frankfurter wechselt nach dieser Saison ablösefrei nach Mainz. Laut kicker wurde am Montag auch über einen sofortigen Wechsel verhandelt, dieser zerschlug sich allerdings. Barkok erhält bei den Mainzern einen Vertrag bis 2025. © getty 22/37 MIJAT GACINOVIC: Die TSG Hoffenheim verleiht den 26-Jährigen bis Saisonende an den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen. © getty 23/37 GIANLUCA GAUDINO: Das Ex-Bayern-Talent zieht es nach Österreich. Der Sohn von Maurizio Gaudino wird bis Saisonende vom SV Sandhausen an den SCR Altach verliehen. © getty 24/37 LENNART CZYBORRA: Die ursprünglich bis Saisonende laufende Leihe des früheren deutschen U-Nationalspielers an Arminia Bielefeld wurde vorzeitig beendet. Czyborra kehrt nach nur fünf Pflichtspieleinsätzen zum FC Genua zurück. © getty 25/37 SVEN MICHEL: Union Berlin hat auf den Abgang von Max Kruse reagiert und Sven Michel vom SC Paderborn verpflichtet. Michel unterschrieb bis 2024 bei den Köpenickern, als Ablöse sollen 1,5 Millionen Euro gezahlt worden sein. © getty 26/37 BRIGHT AKWO ARREY-MBI: Der Verteidiger wechselt für die kommenden 18 Monate leihweise vom FC Bayern zum 1. FC Köln, um Spielpraxis zu sammeln. Gleichzeitig verlängerte der deutsche Rekordmeister den Vertrag des 18-Jährigen bis 2025. © imago images / Jan Huebner 27/37 MIJAT GACINOVIC: Die TSG Hoffenheim lässt den 26-Jährigen ziehen. Der ehemalige Frankfurter wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen. © getty 28/37 ADRIAN FEIN: Der Mittelfeldspieler, der eigentlich noch bis Saisonende vom FC Bayern München an die SpVgg Greuther Fürth verliehen war, wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zu Dynamo Dresden. Darauf verständigten sich die beteiligten Klubs. © getty 29/37 TOBIAS RASCHL: Der Mittelfeldspieler wechselt von Borussia Dortmund zur SpVgg Greuther Fürth und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2024. Beim BVB war Raschl in der ersten Mannschaft kaum zum Einsatz gekommen. © getty 30/37 JEAN-PHILIPPE MATETA: Der bisher vom FSV Mainz ausgeliehene ausgeliehene Stürmer wechselt fest zu Crystal Palace. Wie der englische Erstligist bekannt gab, unterschrieb der 24-jährige Franzose einen neuen Vertrag bis 2026. © getty 31/37 ERICH BERKO: Für den Stürmer geht's vom SV Darmstadt 98 zu Ligarivale Sandhausen. Dort soll er die Baden-Württemberger vor dem Abstieg in die dritte Liga bewahren. © imago images 32/37 REINILDO MANDAVA: Der 28-Jährige wechselt zu Atletico Madrid. Der Linksverteidiger kostet kolportierte drei Millionen Euro Ablöse vom OSC Lille zu den Rojiblancos. Dort erhält der Mosambikaner einen Vertrag bis 2025. © getty 33/37 AKINKUNMI AMOO: Das Offensiv-Talent wechselt vom schwedischen Klub Hammarby IF zum FC Kopenhagen. Bei den Dänen unterschreibt er einen Vertrag bis zum Sommer 2026. © getty 34/37 NICKLAS SHIPNOSKI: Der Flügelspieler wechselt auf Leihbasis für die nächsten 18 Monate zu Jahn Regensburg. Eine Kaufoption gibt es nicht. Zudem verlängerte Fortuna Düsseldorf den Vertrag des 24-Jährigen vorzeitig bis 2025. © getty 35/37 KELIAN NSONA: Der 19-jährige Offensivspieler kommt vom französischen Zweitligisten SM Caen unterzeichnet bei der Berliner Hertha einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. © getty 36/37 DOMINIK KOTHER: Der 21-Jährige bekommt beim Karlsruher SC zu wenig Spielpraxis. Deshalb schließt sich der Linksverteidiger bis zum Saisonende Drittligist Waldhof Mannheim an. © getty 37/37 MARIUS LIESEGANG: Dynamo Dresden hat sich die Dienste des Torwarts gesichert. Der 22-Jährige kommt vom FSV Mainz 05 und wird bei den Sachsen mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Über die Ablöse machten beide Klubs keine Angabe.

Bundesliga, Hertha BSC vs. VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, Kempf, Björkan - Ascacibar, S. Serdar - M. Richter, Mittelstädt - Belfodil, Jovetic

Schwolow - Pekarik, Stark, Kempf, Björkan - Ascacibar, S. Serdar - M. Richter, Mittelstädt - Belfodil, Jovetic VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Tesche - Löwen, Rexhbecaj - Pantovic, Holtmann - Locadia

Hertha BSC vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Hertha BSC vs. VfL Bochum - dieses Duell könnt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Bereits vor dem Spiel versorgen wir Euch in unserem Liveticker mit den Aufstellungen sowie weiteren wichtigen Infos.

Hier geht's zum Liveticker Hertha BSC - VfL Bochum.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag