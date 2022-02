Im Rahmen des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga trifft Hertha BSC am Sonntagabend auf RB Leipzig. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Tabelle tritt Hertha BSC auf der Stelle. Kein Wunder, haben sich in den letzten Wochen doch Punkteteilungen und Niederlagen in erschreckender Konstanz abgewechselt. Der letzte Sieg gelang den Berlinern noch im vergangenen Jahr, am 17. Spieltag gegen den BVB. Mit so einer Bilanz ist es kaum verwunderlich, dass die Hertha nur einen Punkt über dem Relegationsplatz steht.

Bei RB Leipzig läuft es momentan wesentlich besser. In den letzten fünf Spielen wurden vier Siege eingefahren, nur dem FC Bayern musste man sich am 21. Spieltag geschlagen geben. In dieser Zeit konnten die Leipziger vom neunten auf den vierten Platz in der Tabelle klettern. Es scheint als, wäre Domenico Tedesco die absolut richtige Wahl für den Trainerposten gewesen.

Hertha BSC vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Am heutigen Sonntag (20. Februar) trifft Hertha BSC im Rahmen des 23. Spieltags auf RB Leipzig. Angepfiffen wird die Partie um 19:30 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Hertha BSC vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die heutige Partie zwischen Hertha BSC und RB Leipzig exklusiv live und in voller Länge im TV und Livestream. Auf DAZN 1 beginnt die Übertragung des Spiels im TV ab 19.00 Uhr. Um 19.30 Uhr folgt dann der Anpfiff in Berlin.

Christoph Stadtler führt heute als Moderator durch die Sendung. Michael Born und DAZN Experte Ralph Gunesch sind zudem als Kommentatoren im Einsatz. Als Reporter vor Ort fungiert Tom Kirsten.

DAZN könnt Ihr zudem im Livestream über Euren Laptop im Browser sehen. Das Spiel seht Ihr außerdem bequem über die DAZN-App beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Ein Abonnement bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro zu Buche. DAZN bietet zudem ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Falls Ihr vor dem 01. Februar bei DAZN ein Abo abgeschlossen habt, ändert sich Euer derzeitiger Tarif bis zum 31. Juli nicht.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA), Boxen, Tennis und noch viele weitere Sporthighlights.

Hertha BSC vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer die Partie zwischen Hertha BSC und RB Leipzig lieber im Liveticker verfolgen möchte, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Hertha BSC vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Gechter, Kempf, Plattenhardt - Ascacibar, Darida - Richter, Mittelstädt - Belfodil, Jovetic

Schwolow - Pekarik, Gechter, Kempf, Plattenhardt - Ascacibar, Darida - Richter, Mittelstädt - Belfodil, Jovetic RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, Laimer, Haidara, Angelino - Nkunku - Poulsen, Silva

