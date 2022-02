BVB, News und Gerüchte: Stefan Effenberg findet Situation um Erling Haaland "besorgniserregend"

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg findet die Verletzungssituation um Erling Haaland "besorgniserregend". Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl kündigt nach dem EL-Aus Konsequenzen an. Außerdem: Jude Bellingham übt Kritik an einem Mitspieler. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News - Effenberg: Haaland-Situation "besorgniserregend"

Derzeit fehlt Erling Haaland dem BVB wegen Trainingsrückstand nach muskulären Problemen. Mittlerweile hat sich die anhaltende Anfälligkeit des Norwegers für die Dortmunder zu einem echten Problem entwickelt, findet Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg.

Die Häufigkeit seiner Muskelprobleme sei "besorgniserregend", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online. "Ich weiß nicht, wie stark seine Muskulatur ist, aber im Alter von 21 Jahren sind diese Beschwerden in der Häufigkeit unüblich." Nur wenige andere Spieler seiner Klasse hätten in diesem Alter derartige Probleme gehabt.

Haaland fehlte dem BVB in der laufenden Spielzeit bereits in 15 Pflichtspielen. Bereits zwischen Ende Oktober und Ende November vergangenen Jahres musste er wegen Problemen im Hüftbeuger pausieren.

Nichtsdestotrotz sei es "undenkbar", dass der BVB Haaland über den Sommer hinaus halten könne, auch weil Dortmund eine "absolut enttäuschende" Saison spiele. Man sei "ganz offensichtlich nicht so aufgestellt, dass es den Ansprüchen genügt", sagte Effenberg und fügte hinzu: "Die Mannschaft hat "in keinster Weise geliefert".

Erling Haaland: Leistungsdaten 2021/22

Wettbewerb Bundesliga 14 16 6 72 1.145 Champions League 3 3 - 68 203 DFB-Pokal 2 4 - 45 180 DFL-Supercup 1 - - - 90 GESAMT 20 23 6 1.618

BVB, News: Kehl kündigt nach EL-Aus Konsequenzen an

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl hat nach dem blamablen Aus in der Europa-League-Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers Konsequenzen angekündigt. Das Saisonabschneiden der Dortmunder werde einer kritischen Analyse unterzogen.

"Das ist für unsere Ansprüche natürlich zu wenig und stimmt uns nachdenklich", sagte Kehl nach dem dritten Pokal-Aus 2021/22 (in der Bundesliga sechs Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München) gegenüber dem kicker.

Man werde die Spielzeit "nun gut aufarbeiten und aus unseren Analysen klare Entscheidungen ableiten." Für die kommende Saison gab er eine klare Marschroute vor: "Wir müssen uns in diesen Wettbewerben ganz anders aufstellen, ein 'Weiter so' wird es nicht geben. Die Situation ist eine Herausforderung, das ist offensichtlich, aber wir nehmen sie entschlossen an", analysierte der Dortmunder Lizenzspielerleiter.

Außerdem äußerte sich Kehl zur aktuellen Verletzungssituation.

BVB, News: Bellingham kritisiert Mitspieler

Bei Jude Bellingham saß der Frust über das Aus in der Europa League tief. In der Schlussphase der Partie bei den Glasgow Rangers machte der BVB-Youngster seinem Ärger auf dem Spielfeld Luft - zum Leidwesen eines Mitspielers.

In der 79. Minute konnte Bellingham einen ungenauen Steilpass von Nico Schulz nicht kontrollieren. Unmittelbar danach drehte sich der Youngster wild gestikulierend in Richtung des Passgebers, die TV-Kameras fingen seinen Wutausbruch in Großaufnahme ein. Die augenscheinlich deutlichen Worte des 18-Jährigen richteten sich an Schulz.

Teamkollege Emre Can reagierte anschließend schlichtend und beruhigte den aufgebrachten Bellingham. "Wir hatten nicht den Biss, den wir in der ersten Halbzeit hatten. Es ist einfach einer dieser Abende, an denen wir nicht alle unsere Chancen genutzt haben, und sie haben ihre genutzt, das muss man ihnen lassen", sagte der 18-jährige Engländer nach dem Spiel bei BT Sport.

© getty Gio Reyna hat in dieser Saison erst fünf Bundesligaspiele für den BVB bestritten

Dortmund, News - Reyna gesteht: "Ich war sehr verzweifelt"

BVB-Pechvogel Giovanni Reyna hat bei einer Presserunde über die schwere Zeit während seiner langen Verletzung gesprochen, wie er diese überstanden hat und dass er nach dem neuerlichen Malheur gegen Gladbach guter Dinge ist, schon bald wieder zurückzukehren.

"Als ich diese zwei, drei Monate raus war und es einfach nicht besser wurde, waren wir echt verzweifelt. Ich war sehr verzweifelt. Meine Teamkollegen beim BVB und in der Nationalmannschaft haben mir geholfen, aber es blieb trotzdem sehr schwierig für mich", so Reyna.

Die jüngste Verletzung aus dem Gladbach-Spiel sei zum Glück nicht so schlimm. "Im ersten Moment war das ein Schock. Aber mir geht's jetzt gut. Mit der Hilfe einiger Leute werde ich schon bald wieder bei 100 Prozent sein."

