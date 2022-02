BVB, News und Gerüchte: Haaland-Einsatz gegen Union wohl noch nicht möglich

Erling Haaland wird bei Borussia Dortmunds Auswärtsspiel am Sonntag bei Union Berlin (15.30 Uhr DAZN) wohl noch nicht wieder auf dem Rasen stehen können. Marin Pongracic verklagt den VfL Wolfsburg. Außerdem: Raphael Guerreiro hat sich zur Kritik von Marco Reus über die BVB-Defensive geäußert. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Haaland-Einsatz gegen Union wohl noch nicht möglich

Erling Haaland wird bei Borussia Dortmunds Auswärtsspiel am Sonntag bei Union Berlin (15.30 Uhr DAZN) wohl noch nicht wieder auf dem Rasen stehen können. Nach seinem Muskelfaserriss im Adduktoren-Bereich nahm der 21-Jährige am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teil.

Stattdessen planen Haaland und der BVB nun offenbar mit einem Comeback gegen die Glasgow Rangers in der Europa League am kommenden Donnerstag.

Mats Hummels und Emre Can konnten nach ihrem Wiedereinstieg ins Training Anfang der Woche am Donnerstag erneut mittrainieren. Beide kommen für einen Einsatz in Berlin in Frage.

BVB, News: Guerreiro äußert sich zur Kritik von Reus über BVB-Defenisve

Raphael Guerreiro hat Abwehrprobleme bei Borussia Dortmund zugegeben. "Wir haben beim gemeinsamen Verteidigen in der Tat Probleme", sagte er bei Sport1. Zuletzt hatte sich bereits Kapitän Marco Reus ähnlich geäußert. Dortmund kassierte in 21 Bundesligaspielen schon 36 Gegentore. Nur vier andere Vereine haben mehr Gegentreffer auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:5 gegen Bayer Leverkusen.

"Die Länderspielpause haben wir genutzt, um genau diesen Aspekt intensiv zu trainieren. Und dann geben wir so ein Bild ab", erklärte Guerreiro. "Wir wollen offensiv nach vorne spielen und lassen dem Gegner dabei oft zu viele Räume. Wir kassieren zu viele Gegentore, gehen nicht konsequent genug in die Zweikämpfe. Das fängt vorne an und hört hinten auf. Da nehme ich mich natürlich nicht aus. Das wichtigste ist, dass wir immer noch Zweiter sind in der Tabelle. Wenn wir unsere Abwehrprobleme endlich konstant in den Griff bekommen, dann ist viel mehr möglich für uns. Das ist ein Prozess, und er dauert noch an."

BVB: Pongracic verklagt den VfL Wolfsburg

Leihgabe Marin Pongracic verklagt seinen Stammklub VfL Wolfsburg auf 250.000 Euro. Der Kroate fordert von den Wolfsburgern die Auszahlung einer Prämie für das Erreichen der Champions League in der letzten Saison.

Die Wolfsburger pochen darauf, dass Pongracic mit dem Aussetzen seines Vertrags beim VfL das Anrecht auf diese Prämie verloren habe. "Aus unserem Rechtsverständnis ist die Lage eindeutig", erklärte VfL-Manager Jörg Schmadtke beim Sportbuzzer.

© getty Die 5:2-Pleite gegen Bayer Leverkusen musste Erling Haaland von der Tribüne aus verfolgen.

